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Пассажирский автобус взорвался в Краснодаре

Вчера, 22:33

В сети появилось видео с места происшествия. 

 

Пассажирский автобус взорвался в Краснодаре

 

Как стало известно «Живой Кубани», ЧП случилось на Ростовском шоссе сегодня вечером, около 19 часов, в салоне автобуса ПАЗ.

По предварительной информации, возгорание в салоне началось из-за неисправной электропроводки. Водитель остановил машину и организовал эвакуацию пассажиров.

Через несколько минут сдетонировал газовый баллон. К счастью, это случилось уже после того, как последний пассажир покинул салон автобуса.

На видео, отснятым одним из очевидцев случившегося, явно прослеживается,  что пламя охватило весь салон автобуса.

Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям водителя. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Причины пожара выясняются. 

 

Источник: www.livekuban.ru

 

https://www.youtube.com/watch?v=dB2495dZdv4

 

 



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