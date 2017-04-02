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Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии по старости

2-04-2017, 22:06

Сотням россиян в прошлом году власти отказали в выплате пенсии, несмотря на достижение пенсионного возраста.

 

 

Причиной отказов зачастую становится отсутствие индивидуального пенсионного коэффициента (балла). Об этом пишет SU с ссылкой на издание «Мои года».

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается при соблюдении трёх условий — если россиянин достиг пенсионного возраста (для мужчин 60 лет, для женщин — 55), если есть стаж и достаточная величина индивидуального пенсионного коэффициента (балла). Третье условие, как отмечает сайт, фактически отменяет первые два.

При этом раньше, чтобы уйти на пенсию по старости, достаточно было иметь пять лет трудового стажа, то с 2015 года эта цифра будет расти. Ежегодно до 2024 года включительно она будет увеличивается на один год. В 2016 году обязательный стаж составлял 7 лет, в 2017 году потребуется уже 8 лет и т.д. С 2025 года для назначения пенсии нужно будет иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Из-за теневой занятости с каждым годом количество отказов в назначении пенсии по старости будет расти. С 1 января 2015 года пенсия по старости назначается при величине индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) не менее 6,6, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Цифры: в 2016 году для выхода на пенсию кроме пенсионного возраста и необходимого стажа нужно было иметь 9 пенсионных баллов, в 2017 году их уже должно быть 11,4, в 2018-м — 13,8, и так по нарастающей, передает rosbalt.ru.



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