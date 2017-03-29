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Россиянам повысят пенсии на смешную сумму

29-03-2017, 09:15

1 апреля 2017 года в России подрастут некоторые виды пенсий. Однако индексация ожидается небольшой

 

 

Рост пенсий составит полтора процента, о чем свидетельствуют свежие данные от правительства. Конечно же, в текущих непростых экономических реалиях даже такое скромное повышение многими воспринимается «на ура».

В качестве наглядных примеров можно обратиться к следующим данным: в результате проведения индексации средний размер социальной пенсии увеличится примерно на 250 руб., социальной пенсии детей-инвалидов — на 450 руб., пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, — на 440 руб., пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, — на 367 руб.



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