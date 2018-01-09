Безработные жители Краснодара смогут выйти на пенсию досрочно

Выйти на пенсию по безработице можно будет на два года раньше по старости, пишет Privet-Rostov.ru

Оформить пенсию раньше положенного срока смогут россияне, не имеющие официальной работы. Уйти на пенсию по безработице можно будет на два года раньше положенного срока.

- Оформить пенсию досрочно можно с согласия гражданина или по предложению органов службы занятости, - сообщает источник в сети.

Однако, есть небольшой нюанс: уйти на пенсию безработные россияне смогут лишь в том случае, если организация в которой трудился человек ликвидирована, либо ее штат попал под сокращение. При этом страховой стаж «пенсионера» должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Если, выйдя на пенсию по безработице россиянин находит работу, то он будет обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд и ведомство прекращает выплату финансовой поддержки.