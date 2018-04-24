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Неожиданные сюрпризы от правительства: кошелек россиян посадят на диету

24-04-2018, 22:21

Госпошлина за регистрацию автомобилей вырастет в двое.

 

Неожиданные сюрпризы от правительства: кошелек россиян посадят на диету


Законопроект уже одобрен правительством страны. Кабинет министров увеличил размер госпошлины до 1500 рублей. Сейчас госпошлина составляет всего 800 рублей. Возрастет и госпошлина за смену водительского удостоверения, в случае если старое пришло в негодность или утеряно, то за восстановление придется заплатить 3000 рублей.

 

 

- Документ предусматривает увеличение пошлин инаполучение заграничных паспортов нового формата. Теперь вместо 3500 придётся выложить 5000 рублей, детям до14 лет 2500, вместо прежних 1500,- сообщаетauto.mail.ru.

 

Министры считают, что увеличение пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета насоздание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, в том числе и для документов с электронными чипами.

 

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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