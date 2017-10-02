Накопительные пенсии жителей Краснодара хотят заморозить до 2021 года

В Госдуму РФ внесен проект закона о продлении режима заморозки накопительных пенсий на период 2017-2021 годы.

Максим Топилин заявил ранее, что пенсии российских граждан проиндексируют на 3,7% с 1 января 2018 года.

Проект закона, внесенный на рассмотрение и последующее утверждение высшим законодательным органом страны, предусматривает временное приостановление накопления пенсионного потенциала.

Предложением предусмотрена обязанность на протяжении 2020 года учитывать взносы, направляемые на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления всего размера выделенной части тарифа взносов на обязательное финансирование страховой пенсии. Данный подход, указывается в тексте краткого сообщения, опубликованного на сайте правительства страны, предстоит реализовать в действующем правовом поле в отношении к страховым взносам, поступающих в период с 2014 по 2019 годы.



Особо отмечено, что данное решение уменьшит размер трансферта на обязательное страхование пенсионных накоплений из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Речь идёт о 2020 годе и сумме на уровне 551,3 млрд рублей, пишет Privet-Rostov.ru