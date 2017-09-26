Повышение штрафов ждет водителей Краснодара

Штрафы за непропуск водителями на дороге пешеходов и велосипедистов могут вырасти.

Как сообщают РИА «Новости» соответствующие поправки прошли второе чтение в Госдуме.

Согласно изменениям, в Кодексе об административных правонарушениях планируется увеличить штраф до 2,5 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 1500 рублей, пишет Privet-Rostov.ru.

Согласно Правилам дорожного движения водитель обязан уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, которые имеют преимущество в движении.