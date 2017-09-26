Регистрация
Важные темы
» » Повышение штрафов ждет водителей Краснодара


Повышение штрафов ждет водителей Краснодара

26-09-2017, 09:44

Штрафы за непропуск водителями на дороге пешеходов и велосипедистов могут вырасти.

 

 

Как сообщают РИА «Новости» соответствующие поправки прошли второе чтение в Госдуме.

Согласно изменениям, в Кодексе об административных правонарушениях планируется увеличить штраф до 2,5 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 1500 рублей, пишет Privet-Rostov.ru

Согласно Правилам дорожного движения водитель обязан уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, которые имеют преимущество в движении.



Прочитали - 169
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных изменений

Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных

Транспорт
Новые правила проезда перекрестков с круговым движением ждут российских водителей

Новые правила проезда перекрестков с круговым движением ждут

Транспорт
Для водителей в Краснодара готовят новый штраф

Для водителей в Краснодара готовят новый штраф

Город
В России внесли изменения в правила дорожного движения

В России внесли изменения в правила дорожного движения

Транспорт
Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Главное
Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Инфраструктура
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

Транспорт
На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения с 30 июня

На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного

Транспорт
Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 раз

Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 раз

Общество
Сотрудники ГИБДД штрафуют невиновных водителей

Сотрудники ГИБДД штрафуют невиновных водителей

Транспорт
В России водителям приготовили ужесточение наказаний

В России водителям приготовили ужесточение наказаний

Транспорт
В России из-за европейских стандартов изменят ПДД

В России из-за европейских стандартов изменят ПДД

Транспорт
Для автомобилистов придумали очередной штраф

Для автомобилистов придумали очередной штраф

Транспорт
В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской

В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской

Транспорт
В ПДД внесли важное изменение

В ПДД внесли важное изменение

Транспорт
Водителей Кубани с сегодняшнего дня штрафуют за летнюю резину

Водителей Кубани с сегодняшнего дня штрафуют за летнюю резину

Транспорт
Для водителей введут новый штраф в 5000 рублей

Для водителей введут новый штраф в 5000 рублей

Главное
Новые штрафы ждут российских водителей

Новые штрафы ждут российских водителей

Транспорт
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

Транспорт
Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Транспорт
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафы

По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафы

Транспорт
Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новые поправки

Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новые

Транспорт
На Кубани обеспечат безопасный туристический джиппинг

На Кубани обеспечат безопасный туристический джиппинг

Спорт
Родителей будут штрафовать за поздние гуляния детей на федеральном уровне

Родителей будут штрафовать за поздние гуляния детей на федеральном

Город
С 1 декабря нарушителей на летней резине будут шрафовать

С 1 декабря нарушителей на летней резине будут шрафовать

Транспорт
Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года может подорожать до 22 рублей

Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года

Транспорт
Суд в Краснодаре оштрафовал «Ашан» за неверную маркировку продукции

Суд в Краснодаре оштрафовал «Ашан» за неверную маркировку продукции

Происшествия
На Кубани рисунками на асфальте призывают соблюдать правила дорожного движения

На Кубани рисунками на асфальте призывают соблюдать правила дорожного

Транспорт
Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы штрафов

Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

Транспорт
Водителей лишат прав за агрессию на дороге

Водителей лишат прав за агрессию на дороге

Транспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штраф

За брошенные окурки и мусор водителей ждет штраф

Транспорт
Для водителей

Для водителей "грязных" машин придумали штраф

Транспорт
Пешеходов в наушниках будут штрафовать

Пешеходов в наушниках будут штрафовать

Город

"Лишенцам" досрочно вернут водительские права

Транспорт
Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Транспорт
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

Транспорт
В Краснодаре на углу ул.Рашпилевской и Красных Партизан изменится схема движения транспорта

В Краснодаре на углу ул.Рашпилевской и Красных Партизан изменится

Транспорт
Оформлять штрафы за распитие, курение и мат будут на месте

Оформлять штрафы за распитие, курение и мат будут на месте

Транспорт
МВД внесло поправки в Правила дорожного движения

МВД внесло поправки в Правила дорожного движения

Транспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+