За нелегальную сдачу жилья жителей Краснодара будут ждать крупные штрафы
Штраф за сдачу жилья нелегальным мигрантам увеличат с 2000 до 5000 рублей.
Законопроект, ужесточающий ответственность за аренду квартир людям, не имеющим российской прописки и разрешения на пребывание в нашей стране, был принят в первом чтении.
- За сдачу жилья нелегалам гражданам придётся заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица вместо 25−30 тысяч отдадут 30−50 тысяч, юридические лица заплатят 400−500 тысяч рублей вместо 200−300 тысяч, -сообщает портал «Национальный акцент».
Предусматривается, что изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. По мнению авторов проекта, такие ужесточения помогут повысить ответственность за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
Также под штраф могут попасть и те, кто сдает в аренду нелегалам свой автотранспорт. Законотворцы отмечают, что на данный момент существующие санкции не решают вопрос борьбы с нелегальной миграцией. В связи с чем и было принято решение ужесточить наказания, пишет Privet-Rostov.ru
Штраф для водителей Краснодара увеличат в пять разТранспорт
Жителей Краснодара ждет повышение штрафовГород
Повышение штрафов ждет водителей КраснодараТранспорт
В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли сСобытия
Для водителей в Краснодара готовят новый штрафГород
Россиян будут штрафовать на 5 млн рублей за «недостовернуюОбщество
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
Что нового будет в жизни россиян с 1 июляГлавное
За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 сутокИнфраструктура
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешеходаТранспорт
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублейГород
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шумИнфраструктура
Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 разОбщество
За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки разИнфраструктура
Для россиян придумали новые штрафыОбщество
Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилейИнфраструктура
Алкоголь в России начнут продавать без паспортаГлавное
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
Сочи лидирует в голосовании на право быть изображённым на новых БанкаОбщество
За загранпаспорт и водительское удостоверение россияне будут платитьГород
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафыТранспорт
По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5Главное
Медработников начнут штрафовать за плохую работуЗдоровье
Родителей будут штрафовать за поздние гуляния детей на федеральномГород
Путин пожалел дальнобойщиковТранспорт
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублейТранспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
За анонимный выход в Сеть "штрафанут" на 300 тыс рублейПроисшествия
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
Водитель заплатит штраф 250 000 рублей за грязные номераТранспорт
Госдума уточнила правила эвакуации машинТранспорт
Россиянам позволят отдавать жилье государствуГород
Суд постановил наказывать "Росгосстрах" за каждый случай навязыванияТранспорт
Штраф в 2000 рублей ждет тех, кто ездить на резине не по сезонуТранспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---
Депутаты "перекроют кислород" должникамГлавное
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал