За нелегальную сдачу жилья жителей Краснодара будут ждать крупные штрафы

Штраф за сдачу жилья нелегальным мигрантам увеличат с 2000 до 5000 рублей.

Законопроект, ужесточающий ответственность за аренду квартир людям, не имеющим российской прописки и разрешения на пребывание в нашей стране, был принят в первом чтении.

- За сдачу жилья нелегалам гражданам придётся заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица вместо 25−30 тысяч отдадут 30−50 тысяч, юридические лица заплатят 400−500 тысяч рублей вместо 200−300 тысяч, -сообщает портал «Национальный акцент».

Предусматривается, что изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. По мнению авторов проекта, такие ужесточения помогут повысить ответственность за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Также под штраф могут попасть и те, кто сдает в аренду нелегалам свой автотранспорт. Законотворцы отмечают, что на данный момент существующие санкции не решают вопрос борьбы с нелегальной миграцией. В связи с чем и было принято решение ужесточить наказания, пишет Privet-Rostov.ru