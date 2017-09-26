Регистрация
Важные темы
» » Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардов рублей


Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардов рублей

26-09-2017, 09:21

Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в предстоящие два года сократятся на 560 млрд рублей относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2018-2020 годы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает РБК.

 

 

Проект трехлетнего бюджета 18 сентября одобрило правительство, до конца сентября документ будет внесен в Госдуму. Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн руб. (по сравнению с 3,31 трлн руб., заложенными в законе о бюджете на 2017-2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн руб.). На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн руб. — рост на 4% к 2019 году.

В новом проекте бюджета говорится, что 80% расходов на развитие пенсионной системы — это трансферт Пенсионному фонду России (ПФР) на выплаты пенсий. Он сократится на 264 млрд руб. в 2018 году и на 344 млрд руб. в 2019 году. Трансферт в ПФР на выплату социальных пенсий в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, наоборот, вырастет — с 4,5% в действующем законе о бюджете до 4,9%.

Бюджет сэкономит на пенсиях за счет низкой инфляции, увеличения стажа для выхода на пенсию для чиновников и неиндексации пенсий работающим пенсионерам, пишет Privet-Rostov.ru

В 2018 году было решено проиндексировать пенсии на 3,7%, сообщил 18 сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, эти меры смогут обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году. В действующем законе о федеральном бюджете (на 2017-2019 годы) на следующий год был прописан более высокий уровень индексации — 4%.

Также сэкономить помогут отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, считает проректор Академии труда и социальных отношений Сафонов, и увеличение стажа, необходимого для выхода на пенсию, для государственных служащих. «Возможно, предполагается, что количество таких лиц будет сокращаться: приняты изменения, увеличен стаж госслужбы, который дает право для выхода на пенсию, он поднимается до 25 лет.

Кроме того, в Минобороны обсуждается вопрос об увеличении стажа для досрочного выхода на пенсию для военнослужащих», — говорит он.



Прочитали - 117
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсии

У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсии

Общество
Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсии

Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсии

Город
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей Краснодара

Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей Краснодара

Город
В России пообещали увеличить пенсии

В России пообещали увеличить пенсии

Общество
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Главное
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Город
Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии по старости

Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии по

Общество
Россиянам повысят пенсии на смешную сумму

Россиянам повысят пенсии на смешную сумму

Общество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
Россиянам помогут с покупкой квартиры

Россиянам помогут с покупкой квартиры

Город
Текущий курс рубля объявлен невозможным

Текущий курс рубля объявлен невозможным

Общество
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий

Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий

Общество
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями

Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами,

Город
Глава Счетной палаты предупредила о полном исчерпании Резервного фонда в 2017 году

Глава Счетной палаты предупредила о полном исчерпании Резервного

Общество
Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 году

Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 году

Общество
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Общество
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

Общество
Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Общество
В 2017 расходы на медицину в России сократят на 33%

В 2017 расходы на медицину в России сократят на 33%

Здоровье
Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышении тарифов ЖКХ

Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышении

Город
Министры обороны и финансов поругались на совещании у президента России

Министры обороны и финансов поругались на совещании у президента

Город
Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерам

Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерам

Общество
Доходы российского бюджета рухнут до рекордного минимума

Доходы российского бюджета рухнут до рекордного минимума

Инфраструктура
Минфин предлагает заменить государственные детсады частными

Минфин предлагает заменить государственные детсады частными

Общество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Общество
После 2018 года пенсии могут обнулить

После 2018 года пенсии могут обнулить

Город
Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 году

Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 году

Общество
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить не всем

Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить не

Город
Россиянам придется пожертвовать зарплатой ради роста ВВП

Россиянам придется пожертвовать зарплатой ради роста ВВП

Главное
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65 лет

Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65

Общество
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Город
Зарплаты чиновникам повысят в два раза

Зарплаты чиновникам повысят в два раза

Город
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Город
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим

Город
Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублей

Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублей

Главное
Нефть и рубль продолжат падение

Нефть и рубль продолжат падение

Происшествия
Работающим пенсионерам перестанут платить

Работающим пенсионерам перестанут платить

Город
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопления

Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопления

Происшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей в месяц

Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+