Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардов рублей
Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в предстоящие два года сократятся на 560 млрд рублей относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2018-2020 годы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает РБК.
Проект трехлетнего бюджета 18 сентября одобрило правительство, до конца сентября документ будет внесен в Госдуму. Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн руб. (по сравнению с 3,31 трлн руб., заложенными в законе о бюджете на 2017-2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн руб.). На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн руб. — рост на 4% к 2019 году.
В новом проекте бюджета говорится, что 80% расходов на развитие пенсионной системы — это трансферт Пенсионному фонду России (ПФР) на выплаты пенсий. Он сократится на 264 млрд руб. в 2018 году и на 344 млрд руб. в 2019 году. Трансферт в ПФР на выплату социальных пенсий в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, наоборот, вырастет — с 4,5% в действующем законе о бюджете до 4,9%.
Бюджет сэкономит на пенсиях за счет низкой инфляции, увеличения стажа для выхода на пенсию для чиновников и неиндексации пенсий работающим пенсионерам, пишет Privet-Rostov.ru.
В 2018 году было решено проиндексировать пенсии на 3,7%, сообщил 18 сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, эти меры смогут обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году. В действующем законе о федеральном бюджете (на 2017-2019 годы) на следующий год был прописан более высокий уровень индексации — 4%.
Также сэкономить помогут отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, считает проректор Академии труда и социальных отношений Сафонов, и увеличение стажа, необходимого для выхода на пенсию, для государственных служащих. «Возможно, предполагается, что количество таких лиц будет сокращаться: приняты изменения, увеличен стаж госслужбы, который дает право для выхода на пенсию, он поднимается до 25 лет.
Кроме того, в Минобороны обсуждается вопрос об увеличении стажа для досрочного выхода на пенсию для военнослужащих», — говорит он.
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсииОбщество
Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсииГород
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей КраснодараГород
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 годуГлавное
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублейГород
Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии поОбщество
Россиянам повысят пенсии на смешную суммуОбщество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянамОбщество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянамОбщество
Россиянам помогут с покупкой квартирыГород
Текущий курс рубля объявлен невозможнымОбщество
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсийОбщество
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами,Город
Глава Счетной палаты предупредила о полном исчерпании РезервногоОбщество
Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 годуОбщество
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиянОбщество
Стала известна сумма маткапитала на 2017 годОбщество
В 2017 расходы на медицину в России сократят на 33%Здоровье
Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышенииГород
Министры обороны и финансов поругались на совещании у президентаГород
Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерамОбщество
Доходы российского бюджета рухнут до рекордного минимумаИнфраструктура
Минфин предлагает заменить государственные детсады частнымиОбщество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходовОбщество
После 2018 года пенсии могут обнулитьГород
Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 годуОбщество
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить неГород
Россиянам придется пожертвовать зарплатой ради роста ВВПГлавное
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65Общество
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 годуГород
Зарплаты чиновникам повысят в два разаГород
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсийГород
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающимГород
Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублейГлавное
Нефть и рубль продолжат падениеПроисшествия
Работающим пенсионерам перестанут платитьГород
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопленияПроисшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублейПроисшествия