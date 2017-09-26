Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардов рублей

Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в предстоящие два года сократятся на 560 млрд рублей относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2018-2020 годы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает РБК.

Проект трехлетнего бюджета 18 сентября одобрило правительство, до конца сентября документ будет внесен в Госдуму. Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн руб. (по сравнению с 3,31 трлн руб., заложенными в законе о бюджете на 2017-2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн руб.). На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн руб. — рост на 4% к 2019 году.

В новом проекте бюджета говорится, что 80% расходов на развитие пенсионной системы — это трансферт Пенсионному фонду России (ПФР) на выплаты пенсий. Он сократится на 264 млрд руб. в 2018 году и на 344 млрд руб. в 2019 году. Трансферт в ПФР на выплату социальных пенсий в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, наоборот, вырастет — с 4,5% в действующем законе о бюджете до 4,9%.

Бюджет сэкономит на пенсиях за счет низкой инфляции, увеличения стажа для выхода на пенсию для чиновников и неиндексации пенсий работающим пенсионерам, пишет Privet-Rostov.ru.

В 2018 году было решено проиндексировать пенсии на 3,7%, сообщил 18 сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, эти меры смогут обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году. В действующем законе о федеральном бюджете (на 2017-2019 годы) на следующий год был прописан более высокий уровень индексации — 4%.

Также сэкономить помогут отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, считает проректор Академии труда и социальных отношений Сафонов, и увеличение стажа, необходимого для выхода на пенсию, для государственных служащих. «Возможно, предполагается, что количество таких лиц будет сокращаться: приняты изменения, увеличен стаж госслужбы, который дает право для выхода на пенсию, он поднимается до 25 лет.

Кроме того, в Минобороны обсуждается вопрос об увеличении стажа для досрочного выхода на пенсию для военнослужащих», — говорит он.