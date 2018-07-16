Самозанятых жителей Краснодара обложат налогом и заставят оплачивать медицинскую страховку

Единый платеж с выручки самозанятых россиян обяжут выплачивать с 2019 года.

В платеж будут включены налог и страховые взносы.

- Это зафиксировано в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Минфина,— пишут«Известия».

Все перечисления будут производиться в Фонд ОМС — этот вопрос согласован с налоговой службой.

В программе также прописано что граждане, работающие на себя, будут уплачивать единый платеж с выручки, который будет включать в себя налог и страховые взносы. Для этого уже ведется разработка специального налогового режима для этой категории граждан. Система предполагает, что с профессионального дохода физлиц, которые не имеют наемных работников, будет взиматься сбор.

Для упрощения системы будет разработано специальное приложение для смартфонов, в котором граждане смогут обмениваться информацией с фискальными органами, хотя налоговую отчетность им предоставлять не будут.

Минфин предусматривает, тот факт, что налоговый режим для самозанятых может начать действовать уже в 2019 году. Верхняя планка доходов составит около 10 миллионов рублей в год. То есть система рассчитана на достаточно эффективных работников: в среднем в месяц они зарабатывают для себя более 800 тыс. рублей, если трудятся без отпуска все 12 месяцев в году.

Для таких граждан сбор составит 3% если услуги оказываются физическому лицу, и 6% — если юридическому. Потребители таких услуг попадут под программу лояльности, то есть их простимулируют требовать от людей, выполняющих работу чека за оказание услуг.

На данный момент работодатель уплачивает за сотрудника взносы в Пенсионный фонд (22%), Фонд обязательного медицинского (5,1%) и социального страхования (2,9%). Сумма отчислений составляет 30% от зарплаты. До сегодняшнего дня самозанятые граждане находились в тени.

Законопроект в ближайшее время будет рассмотрен в кабинете министров. В документе речь идет о физических лицах, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже произведенных ими товаров, оказанию услуг, выполнению работ во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. Самозанятые россияне не нанимают работников, не встают на регистрацию в налоговой и не предоставляют отчетности о своей деятельности.

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Источник:Privet-Rostov.ru