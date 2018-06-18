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Получать компенсацию за уничтоженное жилье жители Краснодара больше не будут

Вчера, 15:48

Власти намерены переложить расходы на население и страховые компании.

 

Получать компенсацию за уничтоженное жилье жители Краснодара больше не будут


Сейчас гражданин, чей дом пострадал при стихийном бедствии получает в собственность от государства новое жильё. Министерство финансов предлагает внести правки в законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Правки предусматривают, что гражданин не получит компенсацию в случае если его жильё не было застраховано.

 

 

Таким образом власти хотят переложить часть расходов на население и страховые компании. Об этом пишет газета «Ведомости».

 

В случае если жильё не было застраховано, то гражданин может получить новое по договору социального найма, но только в том случае, если пострадавшие малоимущие или у них нет другого благоустроенного жилища.

 

Граждане, застраховавшие свое жильё в случае его утраты, будут получать денежную компенсацию от государства и страховщика или другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.

 

Что касается страховых компаний, то им введут обязательный минимум ответственности по выплатам при утрате дома. Предположительно, на первом этапе он будет равен 20% от средней стоимости жилья в регионе. Минимум – это 300 тысяч рублей, в этом случае годовая страховка будет стоить примерно 360 рублей в год. Максимальный размер компенсации будет установлен государством.

 

Застраховать аварийное жилье нельзя.

 

-По данным страховщиков, в России застраховано не более 5% жилья — это один из самых низких показателей в мире,— пишет«Лента.ру».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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