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Следуя примеру Москвы, хрущёвки намерены снести по всей России

Вчера, 22:00

В случае успешной реализации, московскую программу расселения хрущевок следует распространить по всей России. С такой идеей выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

 

 

Напомним, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям сносимых московских пятиэтажек. Согласно поправкам, жильцам дадут аналогичные по размеру квартиры в том же районе. Кроме того, переселенцев освободят от взносов на капитальный ремонт сносимого жилья, а прежние взносы пойдут на строительство новых домов.

Программу необходимо распространить и на другие регионы, иначе социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится, считает Миронов. Однако он уточнил, что распространение программы на всю Россию возможно в случае успешной апробации проекта в Москве, сообщает Российская газета.

- Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми хрущевки кажутся дворцами, - заявил парламентарий. - Но нельзя возводить дворцы в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя хижины. Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов.

Вместе с тем, указал Миронов, могут возникнуть вопросы по реализации проекта. В связи с этим на этапе подготовки нужно свести все риски к минимуму. В том числе относительно взносов на капремонт.

- Жители "хрущевок" уже внесли свой вклад в "общий котел", и есть опасение, что еще будут вносить, пока их не расселят. Что будет с их взносами? - сказал Миронов.



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