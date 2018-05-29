Желающим приобрести вторичное жилье в России предстоит изрядно раскошелиться

Рост цен на вторичное жилье вырос в 48 регионах России.

Эксперты отмечают, что рост цен напрямую связан с уменьшением ставок по ипотеке.

- Главным стимулом оживления вторичного рынка стало снижение ипотечных ставок, которые теперь оказались сопоставимы спроцентами покредитам напервичном рынке,— передаёт слова управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой «Российская газета».

Статистика показывает, что ипотеку стали брать чаше именно для покупки жилья на вторичном рынке. Только в первом квартале этого года было выдано 299 тысяч ипотечных кредитов. При этом 211 тысяч на покупку вторичного жилья, все остальное ушло на новостройки.

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Источник:Privet-Rostov.ru