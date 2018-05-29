Новый закон: Власти начнут «заглядывать в кошельки» неработающих жителей Краснодара
Документ был разработан по приказу Владимира Путина.
Цель нового законопроекта вывести из тени самозанятых граждан. Министерство финансов подготовило законопроект, предусматривающий обязать неработающих россиян заставят делать выплаты вПенсионный фонд иФедеральный фонд обязательного медицинского страхования. Платежи будут взиматься автоматически при каждой транзакции.
- Документ разработан попоручению Владимира Путина. Кслову, эти выплаты должны делать «физлица самостоятельно насвой риск осуществляющие деятельность, направленную насистематическое получение дохода, -сообщают «Известия».
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Источник:Privet-Rostov.ru
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