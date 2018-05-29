Регистрация
Важные темы
» » Новый закон: Власти начнут «заглядывать в кошельки» неработающих жителей Краснодара


Новый закон: Власти начнут «заглядывать в кошельки» неработающих жителей Краснодара

29-05-2018, 18:49

Документ был разработан по приказу Владимира Путина.


Цель нового законопроекта вывести из тени самозанятых граждан. Министерство финансов подготовило законопроект, предусматривающий обязать неработающих россиян заставят делать выплаты вПенсионный фонд иФедеральный фонд обязательного медицинского страхования. Платежи будут взиматься автоматически при каждой транзакции.

 

 

- Документ разработан попоручению Владимира Путина. Кслову, эти выплаты должны делать «физлица самостоятельно насвой риск осуществляющие деятельность, направленную насистематическое получение дохода, -сообщают «Известия».

 

 

 

Материалы по теме:

Новой выплатой в пользу нуждающихся хотят обложить жителей России

 

Россиянам придется потуже завязать пояса

 

Отобрать последнее: россияне возмущены адскими ценами на бензин

 

На 5 лет могут повысить пенсионный возраст в России

 

Правительство решило заморозить пенсионные накопления россиян навсегда

 

В России могут продлить сроки полномочий президента

 

Продлить детство до 30 лет хотят в России

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 381
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Россиянкам могут начать делать пластику груди совершенно бесплатно

Россиянкам могут начать делать пластику груди совершенно бесплатно

Здоровье
Новый налог начнут платить жители Краснодара с 1 июля

Новый налог начнут платить жители Краснодара с 1 июля

Главное
Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара

Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара

Общество
По новой программе начнут расселять жителей Краснодара из обветшавшего жилья

По новой программе начнут расселять жителей Краснодара из

Инфраструктура
Работающих пенсионеров Краснодара ждет приятный сюрприз от государства

Работающих пенсионеров Краснодара ждет приятный сюрприз от

Город
Чиновники придумали новый способ обложить налогами жителей Краснодара

Чиновники придумали новый способ обложить налогами жителей Краснодара

Главное
Пенсионные накопления жителей Краснодара заморозят в очередной раз

Пенсионные накопления жителей Краснодара заморозят в очередной раз

Общество
Жителей Краснодара хотят наказывать за отказ от вакцинации детей

Жителей Краснодара хотят наказывать за отказ от вакцинации детей

Здоровье
В России хотят ввести новый праздник

В России хотят ввести новый праздник

События
В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

Транспорт
Самозанятых россиян освободили от регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей

Самозанятых россиян освободили от регистрации в качестве

Инфраструктура
В России хотят закрыть выезд из страны выпускникам-отличникам

В России хотят закрыть выезд из страны выпускникам-отличникам

Инфраструктура
Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогом

Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогом

Общество
Миллионам россиян могут запретить выезд за границу

Миллионам россиян могут запретить выезд за границу

Общество
Минздрав хочет лишить безработных россиян бесплатной медицины

Минздрав хочет лишить безработных россиян бесплатной медицины

Здоровье
Готовы очередные поправки к закону об ОСАГО

Готовы очередные поправки к закону об ОСАГО

Криминал
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
СМИ: Власти приняли решение о повышении пенсионного возраста

СМИ: Власти приняли решение о повышении пенсионного возраста

Общество
В России хотят отменить бумажные деньги

В России хотят отменить бумажные деньги

Город
В России снова поменяли концепцию пенсионной реформы

В России снова поменяли концепцию пенсионной реформы

Общество
Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Главное
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Общество
Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Инфраструктура
Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Главное
В России хотят изменить систему отчислений с зарплат

В России хотят изменить систему отчислений с зарплат

Город
Госдума может принять антинародный закон

Госдума может принять антинародный закон

Инфраструктура
К приезду Путина в одном из городов России срочно красят асфальт. Видео

К приезду Путина в одном из городов России срочно красят асфальт.

Главное
После 2018 года пенсии могут обнулить

После 2018 года пенсии могут обнулить

Город
Россиян могут лишить одного документа

Россиян могут лишить одного документа

Город
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65 лет

Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65

Общество
Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Город
В России введут новый сбор с зарплаты

В России введут новый сбор с зарплаты

Город
У Путина предлагают конфисковать имущество

У Путина предлагают конфисковать имущество

Город
На Владимира Путина подали в суд

На Владимира Путина подали в суд

Город
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Город
Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива Минфина

Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива Минфина

Город
Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсии

Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсии

Город
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопления

Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопления

Происшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей в месяц

Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+