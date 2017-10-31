Пенсионные накопления жителей Краснодара заморозят в очередной раз

В первом чтении приняли законопроект депутаты Госдумы, согласно новому документу пенсионные накопления россиян будут заморожены вплоть до 2020 года, об этом сообщает агентство ТАСС.

Напомним, что документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством еще в конце сентября, пишет Privet-Rostov.ru

«Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014-2019 годах», — сказано в пояснительной записке.