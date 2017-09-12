Регистрация
Важные темы
» » Жителей Краснодара хотят наказывать за отказ от вакцинации детей


Жителей Краснодара хотят наказывать за отказ от вакцинации детей

Сегодня, 10:09

Министерство здравоохранения России не может обязать родителей делать прививки детям, однако рассматривает другие способы воздействия на родителей, например, изменение условий страхования непривитых граждан, пишет Privet-Rostov.ru.

 

 

Об этом рассказала глава ведомства Вероника Скворцова в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По ее словам, сейчас Минздрав пытается договориться с Фондом социального страхования, чтобы использовать в таких случаях материальные способы воздействия на родителей. К примеру, отметила Скворцова, если ребенок заболевает по вине родителей, отказавшихся от его вакцинации, вероятно, имеет смысл, чтобы больничный лист таким семьям оплачивался не так, как всем остальным.

По ее словам, качество вакцин в России находится на очень высоком уровне. "Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин, мы первые в мире", - заверила Скворцова.

Она сообщила, что начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце осени. В этом году, по данным Минздрава, будет доминировать штамм AH1N1, так называемый "свиной грипп".



Прочитали - 32
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
На Россию идет опасный вирус гриппа

На Россию идет опасный вирус гриппа

Главное
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Криминал
Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад, предложили в России

Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад,

Общество
В России хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка

В России хотят освобождать от подоходного налога после рождения

Общество
Минздрав хочет лишить безработных россиян бесплатной медицины

Минздрав хочет лишить безработных россиян бесплатной медицины

Здоровье
Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту

Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от

Здоровье
О новой волне гриппа предупредили россиян

О новой волне гриппа предупредили россиян

Здоровье
Медики рассказали, насколько опасен гонконгский грипп

Медики рассказали, насколько опасен гонконгский грипп

Главное
Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Инфраструктура
На 500 рублей увеличится пенсия в России

На 500 рублей увеличится пенсия в России

Общество
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада

Инфраструктура
Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппа

Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппа

Главное
На Россию идёт грипп-убийца

На Россию идёт грипп-убийца

Здоровье
На Кубани один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты транспортного налога

На Кубани один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты

---
Власти хотят привлекать родителей к ответственности за отказ прививать ребёнка

Власти хотят привлекать родителей к ответственности за отказ

Здоровье
Неработающих родителей предлагают сажать в тюрьму

Неработающих родителей предлагают сажать в тюрьму

Криминал
В России прививки могут стать обязательными

В России прививки могут стать обязательными

Здоровье
Ученые назвали главную причину глобального ожирения

Ученые назвали главную причину глобального ожирения

Здоровье
Вторая волна гриппа в России ожидается в марте

Вторая волна гриппа в России ожидается в марте

Здоровье
Родителей будут штрафовать за поздние гуляния детей на федеральном уровне

Родителей будут штрафовать за поздние гуляния детей на федеральном

Город
В России дефицит лекарств: фармацевты бьют тревогу

В России дефицит лекарств: фармацевты бьют тревогу

Здоровье
В школах Краснодара запретили собирать деньги на питание

В школах Краснодара запретили собирать деньги на питание

Город
В России бушует Свиной грипп

В России бушует Свиной грипп

Главное
В России предрекают эпидемию ВИЧ

В России предрекают эпидемию ВИЧ

Главное
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Город
Ученые предсказали, что мир захлестнёт опасный вирус

Ученые предсказали, что мир захлестнёт опасный вирус

Происшествия
На работе могут проверить на алкоголь и наркотики

На работе могут проверить на алкоголь и наркотики

Город
Россию ждёт пик экономического кризиса – эксперт

Россию ждёт пик экономического кризиса – эксперт

Главное
Женщинам в России разрешат меньше работать

Женщинам в России разрешат меньше работать

Город
Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Криминал
Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границу

Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границу

Город
У матерей планируют забрать детские пособия

У матерей планируют забрать детские пособия

Происшествия
В России намерены снизить выплаты вкладчикам разорившихся банков

В России намерены снизить выплаты вкладчикам разорившихся банков

Главное
Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Город
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в "последний вагон"?

Город
Водителям разрешили ездить без ОСАГО

Водителям разрешили ездить без ОСАГО

Транспорт
Цены на 50 лекарств защитили от колебаний валюты

Цены на 50 лекарств защитили от колебаний валюты

Здоровье
Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по страховке

Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по

---
В России запретят странные имена для детей

В России запретят странные имена для детей

События
Медосмотры перед детсадом и школой отменяют

Медосмотры перед детсадом и школой отменяют

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+