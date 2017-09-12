Жителей Краснодара хотят наказывать за отказ от вакцинации детей
Министерство здравоохранения России не может обязать родителей делать прививки детям, однако рассматривает другие способы воздействия на родителей, например, изменение условий страхования непривитых граждан, пишет Privet-Rostov.ru.
Об этом рассказала глава ведомства Вероника Скворцова в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.
По ее словам, сейчас Минздрав пытается договориться с Фондом социального страхования, чтобы использовать в таких случаях материальные способы воздействия на родителей. К примеру, отметила Скворцова, если ребенок заболевает по вине родителей, отказавшихся от его вакцинации, вероятно, имеет смысл, чтобы больничный лист таким семьям оплачивался не так, как всем остальным.
По ее словам, качество вакцин в России находится на очень высоком уровне. "Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин, мы первые в мире", - заверила Скворцова.
Она сообщила, что начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце осени. В этом году, по данным Минздрава, будет доминировать штамм AH1N1, так называемый "свиной грипп".
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