Россиянкам могут начать делать пластику груди совершенно бесплатно

Речь идет об уменьшении размеров.

С таким предложением выступила почётный адвокат России, лидер движения «Заправа женщин России» Людмила Айвар. Женщина считает, что операции по пластике груди необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования. Однако, речь идет лишь о случаях, когда хирургическое вмешательство обосновано медицинскими показаниями.

- Например, уменьшение груди вслучае, если она мешает женщине жить, даёт какие-то побочные явления. Такая операция должна проводиться бесплатно вгосударственных медицинских клиниках. Потому что, прежде всего, женщина— мать, которая грудью кормит ребёнка. При возникновении таких ситуаций, вдело должна вступать страховая медицина. Покаже такие операции, даже проводимые вгосударственных клиниках,— все платные,— сказала Айвар.

Источник:Privet-Rostov.ru