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Россиянин заставил продавцов «Магнита» продать ему молоко бесплатно

9-08-2017, 21:19

Сегодня днем, 6 августа, постоянный читатель прислал на нашу почту очень интересное видео, пишет Privet-Rostov.ru

 

Россиянин заставил продавцов «Магнита» продать ему молоко бесплатно

 

«Сегодня в очередной раз проводил рейд по Магнитам Ростова! Потребитель, знай свои права! Нет ценника - значит ты можешь забрать товар бесплатно», - написал Константин И.

На записи видно, как молодой человек в культурной форме объясняет продавцам супермаркета, что он не будет оплачивать товар без ценника, в результате чего кассир продает его бесплатно, сообщает Privet-Rostov.ru. 

Видео



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