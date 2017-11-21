В России могут разрешить ходить в частные клиники по полису ОМС
В планы Министерства финансов России входит в ближайшее время существенно расширить функции полиса обязательного медицинского страхования.
Предполагается, что, имея на руках полис ОМС россиянин сможет обратиться за медицинскими услугами в абсолютно любую клинику, включая зарубежные.
- Если пациент захочет получить услугу в частной клинике, часть расходов покроет государство по полису, остальное он должен будет оплатить самостоятельно, - сообщили «Известия» процитировав слова замминистра финансов Алексея Моисеева.
Сейчас законодательство предусматривает, что любая частная клиника может вступить в систему Обязательного медицинского страхования и начать прием граждан по полисам, но на практике таких лечебных учреждений единицы.
Минифин подчеркивает, что их цель – это сделать смешанную оплату медицинских услуг возможной для любого медучреждения, независимо от формы собственности. Провести реформу планируют в следующем году, пишет Privet-Rostov.ru
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