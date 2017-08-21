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Банки обяжут информировать клиентов о балансе карт после каждой операции

Сегодня, 09:50

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет банки предоставлять клиентам информацию о балансе на счете при каждой операции по карте, в том числе в рамках овердрафта.

 

Банки обяжут информировать клиентов о балансе карт после каждой операции

 

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», отмечая, что данный законопроект был разработан главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как считает Аксаков, принятие этого закона позволит бороться с ростом долгов россиян перед банками. В законопроекте говорится о том, что кредитор будет обязать информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по банковским картам о каждой проведенной операции. Информация, на выбор клиента, будет предоставлять смс или по электронной почте.

По словам Аксакова, клиенты часто путают средства на счете с лимитом, разрешенным для оплаты товаров и услуг. Поэтому подробная информация о состоянии счета позволит им четко понимать, взяли они уже кредитные средства или нет.

«Видя на счете определенную сумму, клиент банка не понимает, что это овердрафт. Люди, заблуждаясь, используют деньги банка, за которые потом вынуждены платить проценты, и попадают в кредитную кабалу», - уверен Аксаков.

И если банкиры называют эти меры избыточными, то правозащитники уверены в его актуальности. Как заявил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов, введение обязательного информирования о состоянии счета будет способствовать повышению финансовой грамотности населения. Также это поспособствует более ответственному отношению граждан к своим тратам, пишет Privet-Rostov.ru.

Отметим, по состоянию на 1 января 2017 года в России организациями эмитировано 254,7 млн банковских карт, из них 34,2 млн - это расчетные карты с овердрафтом и 31- млн кредитные карты.



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