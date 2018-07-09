Эксперты: 2019 год будет для россиян очень сложным

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А теперь почему 2019 год будет для россиян очень сложным:

По мнению специалистов, россиянам следует ждать ожидать роста цен на социально-значимые товары и снижения реальных доходов.

Минэкономразвития опубликовало довольно пессимистичный прогноз, согласно которому рост ВВП в 2019 году будет расти: на 1,4%, реальных зарплат — ниже 1%, инфляцию выше 4%. Об этомпишет«Газета.ру».

Однако многие эксперты с таким прогнозом не согласны. По их мнению, в 2019 году реальные доходы россиян уйдут в минус, бизнес будет экономить на развитии, а цены вырастут даже на социально значимые товары.

Повышение НДС до 18-20% утешительных прогнозов тоже не дает: прибыль ряда предприятий упадет более чем на 5%, покупательская способность россиян снизится на 2% — около 4220 рублей в год граждане будут отдавать государству в результате налоговой прибавки.

- Следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики, —предупредили в Минэкономразвития.

В 2018 году реальные доходы населения начали расти после четырехгодичного застоя.

- Так, в 2017 году они сократились на 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. За январь — май 2018 года, с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года, реальные доходы выросли на 2%, а без учета ее — на 3,2%,— сообщил недавно Росстат.

В следующем году россияне будут реже совершать крупные покупки. Аналитики компании «Финам» уверены, что в следующем году россияне будет копить и откладывать на черный день.

По словам главного экономиста «БКС Глобал Маркетс» Владимира Тихомирова, в первом квартале доходы населения могут упасть до нулевой отметки, а то и уйти в минус. Алексей Коренев, в свою очередь, считает, что, если по итогам этого года реальные доходы будут в плюсе, в следующем году они, как и предыдущие четыре года, будут снижаться.

- Решение повысить НДС было принято, поскольку это налог, который очень просто взимать и взыскивать. Но дело в том, что он включен в любую цепочку поставки товара несколько раз, и его повышение будет оказывать мультипликативный эффект на цены. Так, увеличение НДС на 2 процентных пункта может повлечь за собой рост цен на дополнительные 4—5 процентных пунктов в дополнение к общему уровню инфляции. В результате и НДС, и «инфляционный налог» придется заплатить всем домохозяйствам и всем предприятиям, и это расширит серый рынок и снизит общую мотивацию к предпринимательству в стране,— поясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Что касается социально значимых товаров, то цены на них тоже возрастут, не смотря на все обещания чиновников. Такая продукция связана «цепочкой с контрагентами», поэтому они также подорожают.

Коренев считает, что в 2019 году инфляция может достичь 4,3—4,6%, однако «ощущаться она будет гораздо выше».

Повышение НДС заставит бизнесменов экономить на развитие, рекламе и прочих аспектах деятельности. Зарплату будут повышать намного реже.

- На это можно было бы возразить, что собранные от роста НДС деньги должны быть потрачены на социальные проекты, и от них должен вырасти уровень жизни россиян, но поднять уровень жизни будет довольно трудно в отличие от того, как просто разогнать рост цен,— резюмирует енеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Источник:Privet-Rostov.ru