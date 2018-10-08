Жителей Краснодара предупредили о взлете цен на сотовую связь

Рост тарифов на сотовую часть, по мнению экспертов, составит не менее 10%.

Исследования проводились аналитиками агентства TelecomDaily. По данным экспертов в 2019 году россиянам следует ожидать повышения тарифов, минимум на 10%. Такие выводы были сделаны на основе опроса топ-менеджеров федеральных и региональных телекоммуникационный компаний из 15 городов России. Большая часть опрошенных считает, что следует ожидать роста цен. При этом ключевые мобильные операторы страны в опросе не участвовали,сообщаетLenta.ru.

Основными критериями, которые, по мнению экспертов повлияют на рост тарифов, называют повышение ставки НДС и реализация «пакета Яровой».

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Источник:Privet-Rostov.ru