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Жителей Краснодара предупредили о взлете цен на сотовую связь

Вчера, 13:06

Рост тарифов на сотовую часть, по мнению экспертов, составит не менее 10%.

 

Жителей Краснодара предупредили о взлете цен на сотовую связь


Исследования проводились аналитиками агентства TelecomDaily. По данным экспертов в 2019 году россиянам следует ожидать повышения тарифов, минимум на 10%. Такие выводы были сделаны на основе опроса топ-менеджеров федеральных и региональных телекоммуникационный компаний из 15 городов России. Большая часть опрошенных считает, что следует ожидать роста цен. При этом ключевые мобильные операторы страны в опросе не участвовали,сообщаетLenta.ru.

 

 

Основными критериями, которые, по мнению экспертов повлияют на рост тарифов, называют повышение ставки НДС и реализация «пакета Яровой».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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