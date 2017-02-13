ФАС хочет избавить россиян от национального роуминга
ФАС России до конца 2017 обещает избавить абонентов сотовых операторов от дополнительной платы при поездках внутри страны года. Ведомство договаривается об отмене национального роуминга с компаниями «большой четверки» — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2, пишет «Лента.ру».
Предположительно доплата при пользовании сотовой связью во время путешествий по России прекратит действовать уже этим летом. Но, эти изменения пока не будут касаться Крыма.
«В марте операторы представят схему решения аннулирования разницы в тарифах на сотовую связь», - сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
По его словам, роуминг будет использоваться только в случае, если абонент получает услуги в сети связи другого оператора. Если находится в сети того же оператора, тарифы не могут существенно различаться. Снижение тарифов на услуги связи в роуминге компенсируется возможным увеличением трафика объёмов оказания услуг.
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