Еще на 2% могут подорожать услуги ЖКХ в России из-за повышения НДС до 20%
С инициативой повысить тарифы выступили чиновники Минэкономразвития.
Они предлагают отразить увеличение НДС и в тарифах на услуги ЖКХ.
- Стоимость самих коммунальных услуг неизменится. Возрастёт только величина налога, которая включается вплатёжку. Врезультате размер платёжки для потребителей увеличится на2 процентных пункта,- цитируют «Известия» слова гендиректора ассоциации «ЖКХ игородская среда» Алексея Макрушина.
Чиновники уверены, что изменение тарифов позволит уберечь предприятия, работающие в сфере ЖКХ, от убытков.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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