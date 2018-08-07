Еще на 2% могут подорожать услуги ЖКХ в России из-за повышения НДС до 20%

С инициативой повысить тарифы выступили чиновники Минэкономразвития.

Они предлагают отразить увеличение НДС и в тарифах на услуги ЖКХ.

- Стоимость самих коммунальных услуг неизменится. Возрастёт только величина налога, которая включается вплатёжку. Врезультате размер платёжки для потребителей увеличится на2 процентных пункта,- цитируют «Известия» слова гендиректора ассоциации «ЖКХ игородская среда» Алексея Макрушина.

Чиновники уверены, что изменение тарифов позволит уберечь предприятия, работающие в сфере ЖКХ, от убытков.

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Источник:Privet-Rostov.ru