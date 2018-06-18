«Снять корону» и перейти на продуты попроще предстоит жителям Краснодара

Минпромторг предложил повысить пошли на ввоз оборудования для производства хлеба, лимонада и колбасы.





Чиновники попросили производителей продуктов питания оценить последствия повышения пошлин. Соответствующие письма получили отраслевые союзы и ассоциации.

Получения письма подтвердили в Союзе производителей безалкогольных напитков, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, Национальной мясной ассоциации, Национальном союзе производителей молока и Российском союзе пекарей.

На данный момент пошлина на ввоз оборудования отсутствует, Минпромторг предлагает поднять ее до уровня конечной ставки по обязательствам ВТО — в зависимости от вида оборудования она составляет от 3 до 10%.

Первый раз с этим предложением чиновники выступили в апреле. Свою позицию они обосновали тем, что в стратегии ведомства, рассчитанной до 2030 года, говорится, что из-за отсутствия торговых барьеров для иностранных производителей доля импортной техники в российском пищепроме за последние пять лет составила в среднем 70%. К 2030 году доля отечественного оборудования на производствах должна достигнуть 62%.

Производители такой подход не одобряют. Опрошенные РБК представители отраслевых союзов отмечают, что сейчас в России нет аналогов иностранного оборудования.

Что касается индустрии безалкогольных напитков, то доля иностранного оборудования составляет 80-90%, в мясной отрасли близка к 100%. Легче всего в случае ввода пошлин придется кондитерской индустрии, здесь иностранное оборудование составляет 20-25%.

В настоящий момент российское машиностроение не готово предоставить качественные аналоги импортного оборудования. Так что пока рано вводить пошлины, это может плохо сказаться на пищевой индустрии.

- Повышение пошлин может негативно сказаться на производстве, из-за роста стоимости оборудования те компании, которые планировали модернизацию производства, могут заморозить проекты, что приведет к снижению объемов выпуска. Пошлина как мера стимулирования отечественных производителей может рассматриваться, но нужно определить, для каких сегментов ее нужно вводить,- сообщает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

Источник:Privet-Rostov.ru