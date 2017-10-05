В Краснодаре станет трудно купить антибиотики

Самостоятельное лечение антибиотиками может вскоре стать для россиян невозможным.

В правительстве приняли федеральную программу по борьбе с резистентностью микробов к антибактериальным препаратам, пишет Privet-Rostov.ru.

Разработанная Минздравом стратегия будет действовать до 2030 года. В ее рамках продажу антибиотиков в российских аптеках возьмут под жесткий контроль, назначения медиков пациентам будут оптимизированы. Кроме того, планируется повысить уровень осведомленности граждан о лекарствах данной группы и отдельно маркировать их на аптечных прилавках.

Займется проблемой микробной устойчивости и Роспотребнадзор. В ближайшие три года ведомство представит методику определения остаточного содержания антибиотиков в продуктах питания. Как поясняет «Российская газета», противомикробные препараты широко используются в сельском хозяйстве. Попадая в организм человека с молочными продуктами и мясной пищей, препараты накапливаются и вызывают устойчивость микробов, в результате прием антибиотика от очередной инфекции может просто не подействовать.

Уже сейчас нечувствительность микроорганизмов к антибиотикам приводит к 700 тысячам смертей в год. Всего через тридцать лет этот показатель может достигнуть десяти миллионов смертей ежегодно.