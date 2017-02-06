В 2017 году в России могут появиться продовольственные карточки
Чиновники в очередной раз вернулись к идее введения продовольственных карточек.
О выпуске специальных талонов, которые можно будет потратить только на покупку продуктов отечественного производства Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. Запуск программы откладывался не протяжении двух последних лет из-за нехватки бюджетных средств на ее реализацию. Очередной запуск программы намечен на 2017 год, об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — отметил чиновник 7 февраля.
По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например, свежее мясо, рыбу и овощи.
Заместитель Мантурова Виктор Евтухов в свою очередь сообщил, что талоны на питание в пилотном режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.
Как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в этом годуГород
Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернетГлавное
Что изменится в жизни россиян в февралеГород
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсийОбщество
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами,Город
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпанийТранспорт
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортовГлавное
Для автомобилистов придумали очередной штрафТранспорт
Глава Счетной палаты предупредила о полном исчерпании РезервногоОбщество
Власти назвали сумму налога для туристов за отдых в РоссииОбщество
Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 годуОбщество
Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышенииГород
Министры обороны и финансов поругались на совещании у президентаГород
Россия наносит мощнейший и сокрушительный удар по экономике ПрибалтикиОбщество
Медведев объяснил, почему единовременная выплата лучше индексацииОбщество
Минфин предлагает заменить государственные детсады частнымиОбщество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходовОбщество
Россияне могут остаться без зарплаты в следующем годуГлавное
Алкоголь могут начать продавать в больницах и школахЗдоровье
После 2018 года пенсии могут обнулитьГород
Путин подписал «жесткие законы» ЯровойГород
Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 годуОбщество
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить неГород
Министр: россиянам придется самим заботиться о достойных пенсияхГород
В России производители начнут облучать продукты для увеличения срокаЗдоровье
Россиянам придется пожертвовать зарплатой ради роста ВВПГлавное
В России не будут вводить абонентскую плату за электричествоИнфраструктура
Дорогу между Адыгеей и Кубанью построят к 2017 годуТранспорт
Прямое авиасообщение между Сочи и Китаем могут открыть летом 2016 годаТранспорт
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающимГород
Модель системы продовольственных карточек направлена в правительствоГород
Нефть и рубль продолжат падениеПроисшествия
РЖД и Минобороны подписали договор о строительстве дороги в обходГлавное
Льготный автокредит заработал: на какие модели распространяетсяТранспорт
Санкциям год: что изменилось?Город
В районе Керчи построят объездную трассу к паромной переправеТранспорт
Новый технопарк может появиться в КраснодареГород
Работающим пенсионерам перестанут платитьГород
В России появятся продуктовые карточкиГород
По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашнейГород