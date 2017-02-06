В 2017 году в России могут появиться продовольственные карточки

Чиновники в очередной раз вернулись к идее введения продовольственных карточек.

О выпуске специальных талонов, которые можно будет потратить только на покупку продуктов отечественного производства Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. Запуск программы откладывался не протяжении двух последних лет из-за нехватки бюджетных средств на ее реализацию. Очередной запуск программы намечен на 2017 год, об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — отметил чиновник 7 февраля.

По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например, свежее мясо, рыбу и овощи.

Заместитель Мантурова Виктор Евтухов в свою очередь сообщил, что талоны на питание в пилотном режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.