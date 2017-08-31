Депутаты готовят ограничение для безалкогольного пива
В России планируют запретить рекламу безалкогольного пива. Закон внесут в Госдуму осенью депутаты ЛДПР. По их мнению, реклама безалкогольного напитка опасней обычного.
Её основная аудитория — дети и подростки. При просмотре ролика у молодёжи возникает иллюзия, что напиток безвреден. Но уже в магазине они, вероятней всего, выберут обычное пиво, потому что оно «круче».
Однако эксперт считают, что введением запрета на рекламу традиционного пива в 2012 году пивоваренные компании начали продвигать безалкогольную продукцию под зонтичными брендами по примеру производителей водки 15–20 лет назад.
Между тем представители пивоваренных компаний утверждают, что введение запрета на рекламу безалкогольного пива может привести к тому, что активно развивавшийся сегмент рынка может «замереть в определенной точке». Весь рынок пива в России падает на 10%, а продажи безалкогольной категории растут на 5,5%, говорят производители, пишет Privet-Rostov.ru
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