Актуальные диалоги из цикла «Уроки Ибн Сины»





Исмагил Шангареев и Нурали Латыпов

ДИАЛОГИ

Введение в науку о воспитании души

Исмагил Шангареев





В своих рассуждениях о воспитании души в творчестве Ибн Сины, мы с Нурали Латыповым отталкивались от многочисленных исследований профессора Владимира Исхакова (литературный псевдоним Ибн Ильяс) — ученика одного из творцов профилактический медицины, инициатора издания «Канона врачебной науки» - академика Бориса Дмитриевича Петрова. Поэтому, можно сказать, что наш разговор приобретает новые смыслы, так как мы прикасаемся не просто к первоисточникам, но к живым носителям науки об Ибн Сине.





Труды профессора Исхакова у меня есть возможность не только читать, но и вести с ним беседы за пиалой чая лично. Поверьте, нет ничего эффективнее прямого общения, диалога, когда слово обретает живое звучание, когда видишь глаза собеседника. Если учесть, что профессор Исхаков, в свою очередь, является создателем историко-географической санологии, принятой и одобренной рецензентом его докторской диссертации Львом Гумилевым, а также авиценнологии ХХIвека, то я могу смело говорить, что содержание нашей с вами беседы имеет абсолютно эксклюзивной характер.

В первую очередь я бы хотел отметить важность выводов Исхакова относительно того, что Ибн Сина, выделяя в «Каноне врачебной науки» раздел о воспитании, шел своим путем, ставя задачу воспитания души посредством достижения внутренней свободы. Он выстраивал свои практические рекомендации там, где до него были одни лишь общие рассуждения и мечты.





Даже сегодня кажутся новаторством, идеями из будущего попытки Ибн Сины найти конкретные средства исцеления человека от внутреннего рабства, страхов, всего того, что каждодневно засоряет душу.





Нурали Латыпов





Читателям, наверное, будет интересно узнать, почему авиценнология предпочтительнее для нас, нежели авиценноведение, которое сегодня является предметом всех симпозиумов, конгрессов, круглых столов, посвященных наследиюИбн Сины.Отвечу коротко. Авиценнология Владимира Исхакова — это интегративная наука, основанная на принципах синергетики и принципиально новой методологии реконструкции текстов Ибн Сины. Авиценноведение основано на цитировании его трудови попытках оценить его взгляды с позиций современной науки, навязывая прошлому заблуждения настоящего.

В своем предпочтении авиценнологии мы исходим из того, что просто цитировать труды Ибн Сины — недостаточно, чтобы извлечь глубинную информацию из текстов 1000-летней давности. Погружаясь в прошлое, нам важно отыскать в нем отголоски идей из будущего.









Исмагил Шангареев и Владимир Исхаков (второй слева) на церемонии награждения юбилейной медалью «20 лет Ассамблеи народов России» (Аджман, 2018 г.).





Исмагил Шангареев





Ибн Сина стремился одухотворить жизнь людей во всех ее проявлениях и в том числе врачебную науку, которой отдал свои сердце и душу. Но как ученый он имел ясное понимание того, насколько люди в своем большинстве далеки от духовности. Отсюда его чисто практический подход к проблемам воспитания, лишенный идеализации и иллюзий, что человек открыт для духовного наполнения. Так, в одном своих рубаи он писал:





Аллах Адама создавал из глины И из любви — как раз наполовину. Так почему сегодня человек — Бездушное подобие кувшина? (пер. Ибн Ильяса)



Владимир Исхаков совершенно справедливо отмечает, что утверждение «свободный дух — в здоровом теле» — ядро динамики выживания в «Каноне врачебной науки», выжимка всего, что дала эпоха Мусульманского Ренессанса, подчеркивая при этом, что «античность дала нам замечательный тезис «В здоровом теле —здоровый дух», в то время как «Авиценна уходит неизмеримо дальше в понимании сущности этой удивительной незримой связи физики и метафизики человека, утверждая, что только внутренняя свобода дает нам то хрупкое состояние физического счастья, которое принято называть здоровьем».





Я много думал об этом, перечитывал труды Исхакова и первоисточники Ибн Сины. Ибн Сина как величайший врач прекрасно понимает, что здоровая психика ребенка — это результат большой и кропотливой работы. Отсюда идея воспитания в «Каноне врачебной науки», который посвящен исключительно медицине.





Нурали Латыпов





Получается, что Ибн Сина включает воспитание и образование в систему медицинских знаний?





Исмагил Шангареев





Я бы сказал в систему его человековедения, в котором медицина наряду с философией решает задачи достижения человеком счастья. Он использует разные методы и способы решения этой задачи. Воспитание для него — это мозаика огромного количества конкретных решений, начиная с ухода за беременной женщиной до создания трактатов о простой житейской мудрости.

Законы детства

в «Каноне врачебной науки»

Исмагил Шангареев





Не будет преувеличением сказать, что, многое из того, что создано Ибн Синой, адресовано далекому будущему, по отношению к которому мы с Вами — прошлое. Вот такой парадокс. Однако пора обратиться к страницам «Канона врачебной науки».





Согласно Ибн Сине, задача воспитателя, врача и педагога, оберегать «естественные чувства ребенка», ибо «образ достойного человека формируется путем уравновешивания характера ребенка силами любви и добра. Так достигается истинное здоровье, — свободный дух в здоровом теле».





Владимир Исхаков предлагает нам провести простое сравнение между стратегией в области воспитания, которую предлагает Ибн Сина, и взглядами признанного теоретика педагогики Джона Локка, который искренне считал: «Что касается упрямства и намеренного непослушания, их можно исправить только силой и побоями, потому что от этого зла нет другого лекарства».





Лично для меня Ибн Сина и Джон Локк — это как небо и земля: с одной стороны, стратегия воспитания на века, и иезуитский совет действовать силой и побоями с другой.





Нурали Латыпов





Не спешите с выводами. Давайте лучше посмотрим, чья система принята сегодня в детских учреждениях, школах, и, наконец, в подавляющем большинстве семей в России, Европе, Соединенных Штатах Америки.





Скажу так: пока что мы живем во времена Джона Локка, а идеи Ибн Сины востребованы в основном только в мусульманских семьях, где помнят заветы пророка Мухаммада и чтут принципы Хасан аль-Адаб.





В целом же надо признать, что идеи Джона Локка о том, как надо воспитывать ребенка, оказались более востребованы жизнью, нежели законы детства Ибн Сины, и современная цивилизация приняла его идеи воспитания.





Исмагил Шангареев





Посмотрите на моих младших детей и внуков: конечно же, победила любовь и доброта. Конечно же, Ибн Сина близок всем, кто хочет, чтобы его дети выросли здоровыми духовно и физически, а главное — во всех отношениях достойными и светлыми людьми.









Исмагил Шангареев: «Так для меня выглядит счастье».





Да, повторяю и вынужден признать, что пока в большинстве стран выбор сделан в пользу рекомендаций Джона Локка, но, без сомнения, не за горами время «Канона врачебной науки».





Время законов детства.





Нурали Латыпов





Да, время законов детства, которые являются одной из вершин исламской культуры, все еще впереди. Вся логика воспитания Ибн Сины построена на принципе приоритета игр как основы социальной реальности ребенка.





Согласно предписаниям «Канона врачебной науки», «режим образа жизни ребенка строится на постоянной заботе, стремлении сделать его мир радостным, полным игр и душевного спокойствия».





Ибн Сина обращается к родителям с рекомендациями: «Когда ребенок просыпается от сна, то хорошо выкупать его в теплой воде и затем дать ему возможность немного поиграть. Далее, очень важно его вовремя покормить и снова отпустить, но уже для продолжительной игры на воздухе». Я понимаю так, что здесь учтено все: и радость от игры, и естественная двигательная активность, жизненно необходимая ребенку, и привыкание к коллективу, и пребывание на воздухе.





Исмагил Шангареев





Игра раздвигает реальное пространство ребенка, позволяя развиваться фантазии, воображение, обогащая душу светом творческих энергий.

Я всегда радуюсь, наблюдая, как мои дети и внуки играют, как проявляются особенности их характера, умение радоваться и дарить радость. В связи с этим хочу особо подчеркнуть роль взрослых в создании условий для наполнения детской души энергиями добра и созидания.









Всегда загадочный мир детства.





Нурали Латыпов





Роль взрослых колоссальна, но кратко сводится к требованию Гиппократа: «Не навреди». К сожалению, нередко жизнь взрослых вторгается в мир ребенка как как грубый окрик, череда бесконечных ограничений, наказаний, порой настолько жестких, что личность ребенка как зеркало начинает отражать порочность и жестокость так называемых «воспитателей».





Исмагил Шангареев





Ибн Сина считает, что это вторжение прежде всего уничтожает естественную потребность детской души в любви, добре, радости. Маленький человек теряет данные ему Аллахом богатства души, и, как следствие, неизбежно подвергается физическому разрушению, «ибо злой нрав извращает естественную природу ребенка, проникая в недра его натуры, обусловливает проявление злобы, зависти, что отражается на его поступках, внешнем виде, иссушает его тело, делает его безразличным к чужой боли, формирует образ жестокого и трусливого человека».





Большинство порочных людей такими не рождаются, но становятся в процессе неправильного воспитания, желания взрослых доминировать над телом и душой ребенка, а если это не получается, то подобно «великому педагогу» Джону Локку не прочь распустить руки, ведь маленький человек не может себя защитить.





Нурали Латыпов





Ибн Сина утверждал, что не то что наказывать— на ребенка даже нельзя «смотреть недобрым взглядом». Он не думал о вашем раздражении поведением малыша— он думал о его душе.





Исмагил Шангареев





Правда, есть предписания Хасан аль-Адаб шлепать ребенка, если он ленится при обучении, особенно постигая мудрости Корана. Мы же с Вами знаем, что большинство детей с большим трудом приобщается к книге, к урокам как таковым?





Нурали Латыпов





Ибн Сина создавал Законы детства не как повторение, а как развитие идей Хасан аль-Адаб. Не побоюсь повториться, но он категорически запрещал любые виды наказания ребенка и при этом был сторонником довольно раннего приобщения ребенка к знаниям, но с использованием его любимого метода постепенности: сначала игры, сказки, и лишь достигнув шестилетнего возраста, в жизни ребенка должен появиться первый учитель.





«Ученичество должно постепенно входить в его жизнь, — пишет Ибн Сина, — не следует сразу привязывать его к книге». Последний совет сегодня особенно актуален, так как появились рекомендации «компетентных специалистов» начинать обучение ребенка чуть ли не с пеленок, отравляя бесполезной информацией его чистое восприятие мира.





Исмагил Шангареев





С тем, как Ибн Сина выстраивает свою стратегию воспитания, можно соглашаться, можно не соглашаться. Я не удивлюсь, что несогласных будет больше, чем готовых следовать советам 1000-летней давности, но, завершая наш разговор, не могу не процитировать строки из его поэмы«Урджуза»:





941. Я сказал: для ребенка нет в мире запретов Только игры и сказки— суть Истины в этом. 944. Пусть на звезды он чаще взирает, их песни Всех земных голосов для ребенка чудесней. (Пер. Ибн Ильяса)





Вдумайтесь в эти удивительные слова: «Пусть ребенок чаще смотрит на звезды». Это ведь не просто созерцание неба—это приобщение к его высоким смыслам на подсознательном уровне. Задолго до того, как ребенок начнет изучать Коран, он наполняется мудростью звезд, постигает безграничные масштабы творения Аллаха.





Ибн Сина не только завещал нам законы детства, но и открыл для нас нечто большее, лежащее за гранью нашего обычного мировосприятия,—школу созерцания. Согласно этой логике не только созерцание звезд, но и лазурной дали океана, и цветов, и парящих в небе птиц—все, что создано небесной Мудростью Всевышнего, должно наполнять душу ребенка даром красоты, открывать в нем скрытые таланты, вселять в его душу радость бытия.





Полноценная личность формируется только в условиях радостного восприятия мира, позитивных энергий любви и веры. Этому учит исламская наука, подчеркивая важность того, с какой позиции мы подойдем к воспитанию как процессу. Вот к примеру квинтэссенция рекомендаций Ибн Сины, сделанная на основе текстов «Канона врачебной науки» Владимиром Исхаковым:





О мудрецы, учитесь у детей, Владеющих искусством восхищаться, И на качелях Вечности качаться, Включая звезды в круг своих затей.

О мудрецы, помилуйте детей, Спасите их от скуки и зубрежки, Даруйте мудрость им, как сласти, понемножку, Чтоб сказкой показался мир идей.

О Мудрецы, создайте для детей Законы детства, главный из которых Пусть утверждает право игр веселых Для всех на свете маленьких Людей!





Видео: Елена Проклова читает «О мудрецы…»





https://www.youtube.com/watch?v=sqW9ddmdqbI





Эти строки впервые были опубликованы в книге Владимира Исхакова «Этюды о здоровье: Ибн Сина и его античные предшественники» (1987) и не вызывает сомнения, что в реформе воспитания, которая неизбежно грядет на фоне нарастания бездуховности в условиях технократической цивилизации XXI века, нам понадобятся мудрость и опыт наших великих предков и прежде всего непреходящие идеи исламской науки.









Позволю себе закончить нашу беседу словами известно педагога и врача Януша Корчика: «Реформировать мир—это значит реформировать воспитание».

Блог Исмагила Шангареева



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