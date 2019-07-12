Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âîñïèòàíèå Âîñòîêîì

Â÷åðà, 14:47

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;180;208;µ209;‚208;184; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;° 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;208;°


Èñìàãèë Øàíãàðååâ â îêðóæåíèè ìëàäøèõ äåòåé è âíóêîâ.


«Âîñïèòàíèå - Ïóòü ê ÷åëîâå÷íîñòè» – òåìà, êîòîðàÿ èìååò èñòîðè÷åñêîå èçìåðåíèå â èñëàìñêîé êóëüòóðå è ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ðàñêðûòèå ýòîé òåìû â ðàìêàõ íåáîëüøîé ñòàòüè – çàäà÷à, êîòîðóþ ìîæíî ðåøèòü ëèøü òåçèñíî, îòðûâî÷íî, ïûòàÿñü «íàéòè ãðàììû ðàäèÿ, â òîííàõ æåëåçíîé ðóäû». Ðåøåíèå ïîäîáíûõ çàäà÷, òðåáóåò ïðåäåëüíîé àïïðîêñèìàöèè (óïðîùåíèÿ) îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ. Â äàííîé ñòàòüå, ýòî âñåãî ëèøü îäèí ýëåìåíò ñëîæíî-äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ãëîáàëüíîãî ÿâëåíèÿ, êîòîðîå ÿ îïðåäåëèë, êàê «Âîñïèòàíèå Âîñòîêîì».


Ýëåìåíò – îòðàæàþùèé èñòîðè÷åñêîå èçìåðåíèå ïðîáëåìû «Âîñïèòàíèå – ïóòü ê ÷åëîâå÷íîñòè» - êîíöåïöèÿ âåëè÷àéøåãî ìûñëèòåëÿ èñëàìñêîé öèâèëèçàöèè Àáó Àëè Èáí Ñèíû, øèðîêî èçâåñòíîãî â Åâðîïå êàê Àâèöåííà.


Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ «âîñïèòàòåëü – ðåáåíîê» â ìîåé áîëüøîé ñåìüå, ãäå 11 äåòåé è 10 âíóêîâ, ÿ âî ìíîãîì èìïëåìåíòèðîâàë èç ìóñóëüìàíñêîé òðàäèöèè àäàá (äîñòîéíûé îáðàç æèçíè), ïðîâîäÿ ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå íàøëè ñâîå çàâåðøåíèå â êíèãå «Èñëàì è Êóëüòóðà» (â íàñòîÿùèé ìîìåíò ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè).

 

 

Çàêîíû äåòñòâà â ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ Èáí Ñèíû


 

Çàêîíû äåòñòâà âðà÷à-ôèëîñîôà Èáí Ñèíû, áûëè âïåðâûå èçó÷åíû è ââåäåíû â íàó÷íûé îáîðîò êàê ÷àñòü ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè» â êíèãå Âëàäèìèðà Èñõàêîâà «Ýòþäû î çäîðîâüå: Èáí Ñèíà è åãî àíòè÷íûå ïðåäøåñòâåííèêè» (1987) è íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî â ðåôîðìå âîñïèòàíèÿ, êîòîðàÿ íåèçáåæíî ãðÿäåò íà ôîíå íàðàñòàíèÿ áåçäóõîâíîñòè â óñëîâèÿõ òåõíîêðàòè÷åñêîé öèâèëèçàöèè XXI âåêà, íàì ïîíàäîáèòñÿ ìóäðîñòü è îïûò íàøèõ âåëèêèõ ïðåäêîâ è, ïðåæäå âñåãî, íåïðåõîäÿùèå èäåè èñëàìñêîé äóõîâíîñòè.


Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãîå èç òîãî, ÷òî ñîçäàíî Èáí Ñèíîé àäðåñîâàíî äàëåêîìó áóäóùåìó, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó ìû ñ Âàìè – ïðîøëîå. Âîò òàêîé ïàðàäîêñ. Îäíàêî, ïîðà îáðàòèòñÿ ê ñòðàíèöàì «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè».


Ñîãëàñíî Èáí Ñèíå çàäà÷à âîñïèòàòåëÿ – âðà÷à è ïåäàãîãà, îáåðåãàòü «åñòåñòâåííûå ÷óâñòâà ðåáåíêà», èáî «îáðàç äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà ôîðìèðóåòñÿ ïóòåì óðàâíîâåøèâàíèÿ õàðàêòåðà ðåáåíêà ñèëàìè ëþáâè è äîáðà. Òàê äîñòèãàåòñÿ èñòèííîå çäîðîâüå, – ñâîáîäíûé äóõ â çäîðîâîì òåëå».


Â ñâîåé êíèãå «Ýòþäû î çäîðîâüå: Èáí Ñèíà è åãî àíòè÷íûå ïðåäøåñòâåííèêè» Âëàäèìèð Èñõàêîâ ïðåäëàãàåò íàì ïðîâåñòè ïðîñòîå ñðàâíåíèå ìåæäó ñòðàòåãèåé â îáëàñòè âîñïèòàíèÿ, êîòîðóþ ïðåäëàãàåò Èáí Ñèíà è âçãëÿäàìè ïðèçíàííîãî òåîðåòèêà ïåäàãîãèêè Äæîíà Ëîêêà, èñêðåííå ñ÷èòàâøåãî: «×òî, êàñàåòñÿ óïðÿìñòâà è íàìåðåííîãî íåïîñëóøàíèÿ, òî èõ ìîæíî èñïðàâèòü òîëüêî ñèëîé è ïîáîÿìè, ïîòîìó, ÷òî îò ýòîãî çëà íåò äðóãîãî ëåêàðñòâà».


«Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ Èáí Ñèíà è Äæîí Ëîêê – ïèøåò Âëàäèìèð Èñõàêîâ, - ýòî êàê íåáî è çåìëÿ: ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòðàòåãèÿ âîñïèòàíèÿ íà âåêà, è èåçóèòñêèé ñîâåò äåéñòâîâàòü ñèëîé è ïîáîÿìè ñ äðóãîé».


Îäíàêî, íå ñïåøèòå ñ âûâîäàìè. Äàâàéòå ëó÷øå ïîñìîòðèì, ÷üÿ ñèñòåìà ïðèíÿòà ñåãîäíÿ â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, øêîëàõ, è, íàêîíåö, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñåìåé â Ðîññèè, Åâðîïå, Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè.


Ñêàæó òàê: ïîêà, ÷òî ìû æèâåì âî âðåìåíà Äæîíà Ëîêêà, à èäåè Èáí Ñèíû âîñòðåáîâàíû â îñíîâíîì â òîëüêî â ìóñóëüìàíñêèõ ñåìüÿõ, ãäå ïîìíÿò çàâåòû ïðîðîêà Ìóõàììàäà è ÷òóò ïðèíöèïû Õàñàí àëü-Àäàá.


Â öåëîì æå íàäî ïðèçíàòü, ÷òî èäåè Äæîíà Ëîêêà î òîì, êàê íàäî âîñïèòûâàòü ðåáåíêà, îêàçàëèñü áîëåå âîñòðåáîâàíû æèçíüþ, íåæåëè çàêîíû äåòñòâà Èáí Ñèíû, è ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ ïðèíÿëà åãî èäåè âîñïèòàíèÿ.


Ïîñìîòðèòå íà ìîèõ ìëàäøèõ äåòåé è âíóêîâ. Êîíå÷íî æå ïîáåäèëà ëþáîâü è äîáðîòà. Êîíå÷íî æå Èáí Ñèíà áëèçîê âñåì, êòî õî÷åò, ÷òîáû åãî äåòè âûðîñëè çäîðîâûìè äóõîâíî è ôèçè÷åñêè, à ãëàâíîå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ äîñòîéíûìè è ñâåòëûìè ëþäüìè.


Äà, ïîâòîðÿþ è âûíóæäåí ïðèçíàòü, ÷òî ïîêà â áîëüøèíñòâå ñòðàí âûáîð ñäåëàí â ïîëüçó ðåêîìåíäàöèé Äæîíà Ëîêêà, íî áåç ñîìíåíèÿ íå çà ãîðàìè âðåìÿ «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè».


Âðåìÿ çàêîíîâ äåòñòâà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç âåðøèí èñëàìñêîé êóëüòóðû, âñå åùå âïåðåäè. Âñÿ ëîãèêà âîñïèòàíèÿ Èáí Ñèíû ïîñòðîåíà íà ïðèíöèïå ïðèîðèòåòà èãð, êàê îñíîâû ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè ðåáåíêà.


Ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèÿì «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè»: «ðåæèì îáðàçà æèçíè ðåáåíêà, ñòðîèòñÿ íà ïîñòîÿííîé çàáîòå, ñòðåìëåíèè ñäåëàòü åãî ìèð ðàäîñòíûì, ïîëíûì èãð è äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;184; 208;µ208;179;208;190; 208;180;208;µ209;‚208;184;


Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ëþáîâü ê äåòÿì – îñíîâà âîñïèòàíèÿ.


Èáí Ñèíà îáðàùàåòñÿ ê ðîäèòåëÿì ñ ðåêîìåíäàöèÿìè: «Êîãäà ðåá¸íîê ïðîñûïàåòñÿ îò ñíà, òî õîðîøî âûêóïàòü åãî â ò¸ïëîé âîäå è çàòåì äàòü åìó âîçìîæíîñòü íåìíîãî ïîèãðàòü. Äàëåå, î÷åíü âàæíî åãî âîâðåìÿ ïîêîðìèòü è ñíîâà îòïóñòèòü, íî óæå äëÿ ïðîäîëæèòåëüíîé èãðû íà âîçäóõå». ß ïîíèìàþ òàê, ÷òî çäåñü ó÷òåíî âñå – è ðàäîñòü îò èãðû, è åñòåñòâåííàÿ äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü, æèçíåííî íåîáõîäèìàÿ ðåáåíêó, è ïðèâûêàíèå ê êîëëåêòèâó, è ïðåáûâàíèå íà âîçäóõå. Èãðà ðàçäâèãàåò ðåàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ðåáåíêà, ïîçâîëÿÿ ðàçâèâàòüñÿ ôàíòàçèè, âîîáðàæåíèþ, îáîãàùàÿ äóøó ñâåòîì òâîð÷åñêèõ ýíåðãèé.


ß âñåãäà ðàäóþñü, íàáëþäàÿ êàê ìîè äåòè è âíóêè èãðàþò, êàê ïðîÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòè èõ õàðàêòåðà, óìåíèå ðàäîâàòüñÿ è äàðèòü ðàäîñòü. Â ýòîé ñâÿçè, õî÷ó îñîáî ïîä÷åðêíóòü ðîëü âçðîñëûõ â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ íàïîëíåíèÿ äåòñêîé äóøè ýíåðãèÿìè äîáðà è ñîçèäàíèÿ.


Ðîëü âçðîñëûõ êîëîññàëüíà, íî êðàòêî ñâîäèòñÿ ê òðåáîâàíèþ Ãèïïîêðàòà: «Íå íàâðåäè». Ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî, æèçíü âçðîñëûõ âòîðãàåòñÿ â ìèð ðåáåíêà êàê êàê ãðóáûé îêðèê, ÷åðåäà áåñêîíå÷íûõ îãðàíè÷åíèé, íàêàçàíèé, ïîðîé íàñòîëüêî æåñòêèõ, ÷òî ëè÷íîñòü ðåáåíêà êàê çåðêàëî íà÷èíàåò îòðàæàòü ïîðî÷íîñòü è æåñòîêîñòü, òàê íàçûâàåìûõ, «âîñïèòàòåëåé».


Èáí Ñèíà ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî âòîðæåíèå, ïðåæäå âñåãî, óíè÷òîæàåò åñòåñòâåííóþ ïîòðåáíîñòü äåòñêîé äóøè â ëþáâè, äîáðå, ðàäîñòè.

 

Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê òåðÿåò äàííûå åìó Àëëàõîì áîãàòñòâà äóøè, è, êàê ñëåäñòâèå, íåèçáåæíî ïîäâåðãàåòñÿ ôèçè÷åñêîìó ðàçðóøåíèþ, «èáî çëîé íðàâ, - êàê ïèñàë Èáí Ñèíà, - èçâðàùàåò åñòåñòâåííóþ ïðèðîäó ðåáåíêà, ïðîíèêàÿ â íåäðà åãî íàòóðû, îáóñëàâëèâàåò ïðîÿâëåíèå çëîáû, çàâèñòè, ÷òî îòðàæàåòñÿ íà åãî ïîñòóïêàõ, âíåøíåì âèäå, èññóøàåò åãî òåëî, äåëàåò åãî áåçðàçëè÷íûì ê ÷óæîé áîëè, ôîðìèðóåò îáðàç æåñòîêîãî è òðóñëèâîãî ÷åëîâåêà».


Áîëüøèíñòâî ïîðî÷íûõ ëþäåé òàêèìè íå ðîæäàþòñÿ, íî ñòàíîâÿòñÿ â ïðîöåññå íåïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ, æåëàíèÿ âçðîñëûõ äîìèíèðîâàòü íàä òåëîì è äóøîé ðåáåíêà, à åñëè ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ, òî ïîäîáíî «âåëèêîìó ïåäàãîãó» Äæ. Ëîêêó, íå ïðî÷ü ðàñïóñòèòü ðóêè, âåäü ìàëåíüêèé ÷åëîâåê íå ìîæåò ñåáÿ çàùèòèòü.


Èáí Ñèíà óòâåðæäàë, ÷òî íå òî, ÷òî íàêàçûâàòü, íà ðåáåíêà äàæå íåëüçÿ «ñìîòðåòü íåäîáðûì âçãëÿäîì». Îí íå äóìàë î âàøåì ðàçäðàæåíèè ïîâåäåíèåì ìàëûøà, îí äóìàë î åãî äóøå.


Èáí Ñèíà áûë ñòîðîííèêîì äîâîëüíî ðàííåãî ïðèîáùåíèÿ ðåáåíêà ê çíàíèÿì, íî ñ èñïîëüçîâàíèåì åãî ëþáèìîãî ìåòîäà ïîñòåïåííîñòè: ñíà÷àëà èãðû, ñêàçêè, è ëèøü äîñòèãíóâ øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà, â æèçíè ðåáåíêà äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ïåðâûé ó÷èòåëü.


«Ó÷åíè÷åñòâî äîëæíî ïîñòåïåííî âõîäèòü â åãî æèçíü, - ïèøåò Èáí Ñèíà, - íå ñëåäóåò ñðàçó ïðèâÿçûâàòü åãî ê êíèãå». Ïîñëåäíÿÿ ðåêîìåíäàöèÿ ñåãîäíÿ îñîáåííî àêòóàëüíà, òàê êàê ïîÿâèëèñü ðåêîìåíäàöèè «êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ» íà÷èíàòü îáó÷åíèå ðåáåíêà ÷óòü ëè íå ñ ïåëåíîê, îòðàâëÿÿ áåñïîëåçíîé èíôîðìàöèåé åãî ÷èñòîå âîñïðèÿòèå ìèðà.


Ñ òåì êàê Èáí Ñèíà âûñòðàèâàåò ñâîþ ñòðàòåãèþ âîñïèòàíèÿ ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ, ìîæíî íå ñîãëàøàòüñÿ. ß íå óäèâëþñü, ÷òî íåñîãëàñíûõ áóäåò áîëüøå, ÷åì ãîòîâûõ ñëåäîâàòü ñîâåòàì 1000-ëåòíåé äàâíîñòè, íî çàâåðøàÿ íàø ðàçãîâîð íå ìîãó íå ïðîöèòèðîâàòü ñòðîêè èç åãî ïîýìû «Óðäæóçà»:


    941. ß ñêàçàë: äëÿ ðåáåíêà íåò â ìèðå çàïðåòîâ

    Òîëüêî èãðû è ñêàçêè – ñóòü Èñòèíû â ýòîì.


    944. Ïóñòü íà çâåçäû îí ÷àùå âçèðàåò, èõ ïåñíè

    Âñåõ çåìíûõ ãîëîñîâ äëÿ ðåáåíêà ÷óäåñíåé.


                                (Ïåð. Èáí Èëüÿñà)


Âäóìàéòåñü â ýòè óäèâèòåëüíûå ñëîâà: «Ïóñòü ðåáåíîê ÷àùå ñìîòðèò íà çâåçäû». Ýòî âåäü íå ïðîñòî ñîçåðöàíèå íåáà – ýòî ïðèîáùåíèåì ê åãî âûñîêèì ñìûñëàì íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå. Çàäîëãî äî òîãî, êàê ðåáåíîê íà÷íåò èçó÷àòü Êîðàí, îí íàïîëíÿåòñÿ ìóäðîñòüþ çâåçä, ïîñòèãàåò áåçãðàíè÷íûå ìàñøòàáû òâîðåíèÿ Àëëàõà.


Èáí Ñèíà íå òîëüêî çàâåùàë íàì çàêîíû äåòñòâà, íî îòêðûë äëÿ íàñ íå÷òî áîëüøåå, ëåæàùåå çà ãðàíüþ íàøåãî îáû÷íîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ – øêîëó ñîçåðöàíèÿ.


Ñîãëàñíî ýòîé ëîãèêå íå òîëüêî ñîçåðöàíèå çâåçä, íî è ëàçóðíîé äàëè îêåàíà, è öâåòîâ, è ïàðÿùèõ â íåáå ïòèö – âñå, ÷òî ñîçäàíî íåáåñíîé Ìóäðîñòüþ Âñåâûøíåãî, äîëæíî íàïîëíÿòü äóøó ðåáåíêà äàðîì êðàñîòû, îòêðûâàòü â íåì ñêðûòûå òàëàíòû, âñåëÿòü â åãî äóøó ðàäîñòü áûòèÿ.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;129; 208;180;208;µ209;‚209;338;208;188;208;184; 208;189;208;° 208;±208;µ209;€208;µ208;179;209;402; 208;·208;°208;»208;184;208;178;208;°


Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñ ñûíîì Èñõàêîì.


 

Ïîëíîöåííàÿ ëè÷íîñòü ôîðìèðóåòñÿ òîëüêî â óñëîâèÿõ ðàäîñòíîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà, ïîçèòèâíûõ ýíåðãèé ëþáâè è âåðû. Ýòîìó ó÷èò èñëàìñêàÿ íàóêà, ïîä÷åðêèâàÿ âàæíîñòü òîãî, ñ êàêîé ïîçèöèè ìû ïîäîéäåì ê âîñïèòàíèþ êàê ê ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.

 

 

Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå:


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Èñìàãèë Øàíãàðååâ– êóëüòóðîëîã, ïèñàòåëü-ïóáëèöèñò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, Ñîïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êèíî- âèäåîâèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè ïðè «Àññàìáëåå íàðîäîâ Åâðàçèè», ×ëåí Ïðåçèäèóìà Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îãíåäåðæàòåëü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îãíåäåðæàòåëü

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÏÐÎÙÀÍÈÅÀÍÈÅ Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ: ÈÌÀÍ ÂÀËÅÐÈÅÉ ÏÎÐÎÕÎÂÎÉ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÏÐÎÙÀÍÈÅÀÍÈÅ Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ: ÈÌÀÍ ÂÀËÅÐÈÅÉ ÏÎÐÎÕÎÂÎÉ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîì ìèðå

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè

Ãîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

Ãîðîä
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Ñòàëî èçâåñòíî, íà ÷òî ìîæíî íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, íå äîæèäàÿñü òðåõëåòèÿ ðåáåíêà

Ñòàëî èçâåñòíî, íà ÷òî ìîæíî íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, íå

Îáùåñòâî
Â Ðîññèè õîòÿò îñâîáîæäàòü îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà

Â Ðîññèè õîòÿò îñâîáîæäàòü îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà ïîñëå ðîæäåíèÿ

Îáùåñòâî
Âìåñòî çàõîðîíåíèÿ ðîññèÿíêà çàìîðîçèëà òåëî óìåðøåãî ðåáåíêà

Âìåñòî çàõîðîíåíèÿ ðîññèÿíêà çàìîðîçèëà òåëî óìåðøåãî ðåáåíêà

Êðèìèíàë
Âðà÷è «ïðîìàðèíîâàëè» ðåáåíêà ñ äâóìÿ ïåðåëîìàìè 7 ÷àñîâ

Âðà÷è «ïðîìàðèíîâàëè» ðåáåíêà ñ äâóìÿ ïåðåëîìàìè 7 ÷àñîâ

Çäîðîâüå
Øîê: àðìàòóðà ïðîøëà ÷åðåç ãîëîâó ìàëûøà âïëîòü äî öåíòðàëüíîé ÷àñòè ìîçãà

Øîê: àðìàòóðà ïðîøëà ÷åðåç ãîëîâó ìàëûøà âïëîòü äî öåíòðàëüíîé ÷àñòè

Èíôðàñòðóêòóðà
Ìàòü óòîïèëà íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà èç-çà íèùåòû

Ìàòü óòîïèëà íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà èç-çà íèùåòû

Êðèìèíàë
Íà Êóáàíè ìàòü ïåðååõàëà ñâîåãî ãîäîâàëîãî ðåáåíêà íà ëè÷íîì àâòî

Íà Êóáàíè ìàòü ïåðååõàëà ñâîåãî ãîäîâàëîãî ðåáåíêà íà ëè÷íîì àâòî

Ïðîèñøåñòâèÿ
Êðàñíîäàðñêèé áåáè-áîêñ ñïàñ æèçíü øåñòíàäöàòîãî ðåáåíêà

Êðàñíîäàðñêèé áåáè-áîêñ ñïàñ æèçíü øåñòíàäöàòîãî ðåáåíêà

Çäîðîâüå
Çà îòäàííûõ ãîñóäàðñòâó äåòåé ïðåäëàãàþò ïëàòèòü

Çà îòäàííûõ ãîñóäàðñòâó äåòåé ïðåäëàãàþò ïëàòèòü

Îáùåñòâî
Ìîëîäîé îòåö ïûòàëñÿ çàæèâî ñâàðèòü ïÿòèìåñÿ÷íîãî ñûíà

Ìîëîäîé îòåö ïûòàëñÿ çàæèâî ñâàðèòü ïÿòèìåñÿ÷íîãî ñûíà

Êðèìèíàë
Ìàòü óáèëà ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà, çàñóíóâ åãî â ìèêðîâîëíîâêó

Ìàòü óáèëà ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà, çàñóíóâ åãî â ìèêðîâîëíîâêó

Êðèìèíàë
Íà Êóáàíè ôèçðóê ïðèâÿçûâàëà ïåðâîêëàøåê çà âîëîñû è çàïèðàëà â êîðçèíå äëÿ ìÿ÷åé

Íà Êóáàíè ôèçðóê ïðèâÿçûâàëà ïåðâîêëàøåê çà âîëîñû è çàïèðàëà â

Ïðîèñøåñòâèÿ
Â Ðîññèè çàïðåòÿò ñòðàííûå èìåíà äëÿ äåòåé

Â Ðîññèè çàïðåòÿò ñòðàííûå èìåíà äëÿ äåòåé

Ñîáûòèÿ
Î ïðîåêòå

Kranodar-today.ru — Òâîé äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ìåíÿ! Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â æèçíè Êðàñíîäàðà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âû ìîæåòå íàéòè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî ñàéòà Ìû ñòàðàåìñÿ èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé î ñàìûõ âàæíûõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ.



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