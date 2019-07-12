Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âîñïèòàíèå Âîñòîêîì
Èñìàãèë Øàíãàðååâ â îêðóæåíèè ìëàäøèõ äåòåé è âíóêîâ.
«Âîñïèòàíèå - Ïóòü ê ÷åëîâå÷íîñòè» – òåìà, êîòîðàÿ èìååò èñòîðè÷åñêîå èçìåðåíèå â èñëàìñêîé êóëüòóðå è ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ðàñêðûòèå ýòîé òåìû â ðàìêàõ íåáîëüøîé ñòàòüè – çàäà÷à, êîòîðóþ ìîæíî ðåøèòü ëèøü òåçèñíî, îòðûâî÷íî, ïûòàÿñü «íàéòè ãðàììû ðàäèÿ, â òîííàõ æåëåçíîé ðóäû». Ðåøåíèå ïîäîáíûõ çàäà÷, òðåáóåò ïðåäåëüíîé àïïðîêñèìàöèè (óïðîùåíèÿ) îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ. Â äàííîé ñòàòüå, ýòî âñåãî ëèøü îäèí ýëåìåíò ñëîæíî-äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ãëîáàëüíîãî ÿâëåíèÿ, êîòîðîå ÿ îïðåäåëèë, êàê «Âîñïèòàíèå Âîñòîêîì».
Ýëåìåíò – îòðàæàþùèé èñòîðè÷åñêîå èçìåðåíèå ïðîáëåìû «Âîñïèòàíèå – ïóòü ê ÷åëîâå÷íîñòè» - êîíöåïöèÿ âåëè÷àéøåãî ìûñëèòåëÿ èñëàìñêîé öèâèëèçàöèè Àáó Àëè Èáí Ñèíû, øèðîêî èçâåñòíîãî â Åâðîïå êàê Àâèöåííà.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ «âîñïèòàòåëü – ðåáåíîê» â ìîåé áîëüøîé ñåìüå, ãäå 11 äåòåé è 10 âíóêîâ, ÿ âî ìíîãîì èìïëåìåíòèðîâàë èç ìóñóëüìàíñêîé òðàäèöèè àäàá (äîñòîéíûé îáðàç æèçíè), ïðîâîäÿ ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå íàøëè ñâîå çàâåðøåíèå â êíèãå «Èñëàì è Êóëüòóðà» (â íàñòîÿùèé ìîìåíò ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè).
Çàêîíû äåòñòâà â ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ Èáí Ñèíû
Çàêîíû äåòñòâà âðà÷à-ôèëîñîôà Èáí Ñèíû, áûëè âïåðâûå èçó÷åíû è ââåäåíû â íàó÷íûé îáîðîò êàê ÷àñòü ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè» â êíèãå Âëàäèìèðà Èñõàêîâà «Ýòþäû î çäîðîâüå: Èáí Ñèíà è åãî àíòè÷íûå ïðåäøåñòâåííèêè» (1987) è íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî â ðåôîðìå âîñïèòàíèÿ, êîòîðàÿ íåèçáåæíî ãðÿäåò íà ôîíå íàðàñòàíèÿ áåçäóõîâíîñòè â óñëîâèÿõ òåõíîêðàòè÷åñêîé öèâèëèçàöèè XXI âåêà, íàì ïîíàäîáèòñÿ ìóäðîñòü è îïûò íàøèõ âåëèêèõ ïðåäêîâ è, ïðåæäå âñåãî, íåïðåõîäÿùèå èäåè èñëàìñêîé äóõîâíîñòè.
Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãîå èç òîãî, ÷òî ñîçäàíî Èáí Ñèíîé àäðåñîâàíî äàëåêîìó áóäóùåìó, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó ìû ñ Âàìè – ïðîøëîå. Âîò òàêîé ïàðàäîêñ. Îäíàêî, ïîðà îáðàòèòñÿ ê ñòðàíèöàì «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè».
Ñîãëàñíî Èáí Ñèíå çàäà÷à âîñïèòàòåëÿ – âðà÷à è ïåäàãîãà, îáåðåãàòü «åñòåñòâåííûå ÷óâñòâà ðåáåíêà», èáî «îáðàç äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà ôîðìèðóåòñÿ ïóòåì óðàâíîâåøèâàíèÿ õàðàêòåðà ðåáåíêà ñèëàìè ëþáâè è äîáðà. Òàê äîñòèãàåòñÿ èñòèííîå çäîðîâüå, – ñâîáîäíûé äóõ â çäîðîâîì òåëå».
Â ñâîåé êíèãå «Ýòþäû î çäîðîâüå: Èáí Ñèíà è åãî àíòè÷íûå ïðåäøåñòâåííèêè» Âëàäèìèð Èñõàêîâ ïðåäëàãàåò íàì ïðîâåñòè ïðîñòîå ñðàâíåíèå ìåæäó ñòðàòåãèåé â îáëàñòè âîñïèòàíèÿ, êîòîðóþ ïðåäëàãàåò Èáí Ñèíà è âçãëÿäàìè ïðèçíàííîãî òåîðåòèêà ïåäàãîãèêè Äæîíà Ëîêêà, èñêðåííå ñ÷èòàâøåãî: «×òî, êàñàåòñÿ óïðÿìñòâà è íàìåðåííîãî íåïîñëóøàíèÿ, òî èõ ìîæíî èñïðàâèòü òîëüêî ñèëîé è ïîáîÿìè, ïîòîìó, ÷òî îò ýòîãî çëà íåò äðóãîãî ëåêàðñòâà».
«Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ Èáí Ñèíà è Äæîí Ëîêê – ïèøåò Âëàäèìèð Èñõàêîâ, - ýòî êàê íåáî è çåìëÿ: ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòðàòåãèÿ âîñïèòàíèÿ íà âåêà, è èåçóèòñêèé ñîâåò äåéñòâîâàòü ñèëîé è ïîáîÿìè ñ äðóãîé».
Îäíàêî, íå ñïåøèòå ñ âûâîäàìè. Äàâàéòå ëó÷øå ïîñìîòðèì, ÷üÿ ñèñòåìà ïðèíÿòà ñåãîäíÿ â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, øêîëàõ, è, íàêîíåö, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñåìåé â Ðîññèè, Åâðîïå, Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè.
Ñêàæó òàê: ïîêà, ÷òî ìû æèâåì âî âðåìåíà Äæîíà Ëîêêà, à èäåè Èáí Ñèíû âîñòðåáîâàíû â îñíîâíîì â òîëüêî â ìóñóëüìàíñêèõ ñåìüÿõ, ãäå ïîìíÿò çàâåòû ïðîðîêà Ìóõàììàäà è ÷òóò ïðèíöèïû Õàñàí àëü-Àäàá.
Â öåëîì æå íàäî ïðèçíàòü, ÷òî èäåè Äæîíà Ëîêêà î òîì, êàê íàäî âîñïèòûâàòü ðåáåíêà, îêàçàëèñü áîëåå âîñòðåáîâàíû æèçíüþ, íåæåëè çàêîíû äåòñòâà Èáí Ñèíû, è ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ ïðèíÿëà åãî èäåè âîñïèòàíèÿ.
Ïîñìîòðèòå íà ìîèõ ìëàäøèõ äåòåé è âíóêîâ. Êîíå÷íî æå ïîáåäèëà ëþáîâü è äîáðîòà. Êîíå÷íî æå Èáí Ñèíà áëèçîê âñåì, êòî õî÷åò, ÷òîáû åãî äåòè âûðîñëè çäîðîâûìè äóõîâíî è ôèçè÷åñêè, à ãëàâíîå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ äîñòîéíûìè è ñâåòëûìè ëþäüìè.
Äà, ïîâòîðÿþ è âûíóæäåí ïðèçíàòü, ÷òî ïîêà â áîëüøèíñòâå ñòðàí âûáîð ñäåëàí â ïîëüçó ðåêîìåíäàöèé Äæîíà Ëîêêà, íî áåç ñîìíåíèÿ íå çà ãîðàìè âðåìÿ «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè».
Âðåìÿ çàêîíîâ äåòñòâà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç âåðøèí èñëàìñêîé êóëüòóðû, âñå åùå âïåðåäè. Âñÿ ëîãèêà âîñïèòàíèÿ Èáí Ñèíû ïîñòðîåíà íà ïðèíöèïå ïðèîðèòåòà èãð, êàê îñíîâû ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè ðåáåíêà.
Ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèÿì «Êàíîíà âðà÷åáíîé íàóêè»: «ðåæèì îáðàçà æèçíè ðåáåíêà, ñòðîèòñÿ íà ïîñòîÿííîé çàáîòå, ñòðåìëåíèè ñäåëàòü åãî ìèð ðàäîñòíûì, ïîëíûì èãð è äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ëþáîâü ê äåòÿì – îñíîâà âîñïèòàíèÿ.
Èáí Ñèíà îáðàùàåòñÿ ê ðîäèòåëÿì ñ ðåêîìåíäàöèÿìè: «Êîãäà ðåá¸íîê ïðîñûïàåòñÿ îò ñíà, òî õîðîøî âûêóïàòü åãî â ò¸ïëîé âîäå è çàòåì äàòü åìó âîçìîæíîñòü íåìíîãî ïîèãðàòü. Äàëåå, î÷åíü âàæíî åãî âîâðåìÿ ïîêîðìèòü è ñíîâà îòïóñòèòü, íî óæå äëÿ ïðîäîëæèòåëüíîé èãðû íà âîçäóõå». ß ïîíèìàþ òàê, ÷òî çäåñü ó÷òåíî âñå – è ðàäîñòü îò èãðû, è åñòåñòâåííàÿ äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü, æèçíåííî íåîáõîäèìàÿ ðåáåíêó, è ïðèâûêàíèå ê êîëëåêòèâó, è ïðåáûâàíèå íà âîçäóõå. Èãðà ðàçäâèãàåò ðåàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ðåáåíêà, ïîçâîëÿÿ ðàçâèâàòüñÿ ôàíòàçèè, âîîáðàæåíèþ, îáîãàùàÿ äóøó ñâåòîì òâîð÷åñêèõ ýíåðãèé.
ß âñåãäà ðàäóþñü, íàáëþäàÿ êàê ìîè äåòè è âíóêè èãðàþò, êàê ïðîÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòè èõ õàðàêòåðà, óìåíèå ðàäîâàòüñÿ è äàðèòü ðàäîñòü. Â ýòîé ñâÿçè, õî÷ó îñîáî ïîä÷åðêíóòü ðîëü âçðîñëûõ â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ íàïîëíåíèÿ äåòñêîé äóøè ýíåðãèÿìè äîáðà è ñîçèäàíèÿ.
Ðîëü âçðîñëûõ êîëîññàëüíà, íî êðàòêî ñâîäèòñÿ ê òðåáîâàíèþ Ãèïïîêðàòà: «Íå íàâðåäè». Ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî, æèçíü âçðîñëûõ âòîðãàåòñÿ â ìèð ðåáåíêà êàê êàê ãðóáûé îêðèê, ÷åðåäà áåñêîíå÷íûõ îãðàíè÷åíèé, íàêàçàíèé, ïîðîé íàñòîëüêî æåñòêèõ, ÷òî ëè÷íîñòü ðåáåíêà êàê çåðêàëî íà÷èíàåò îòðàæàòü ïîðî÷íîñòü è æåñòîêîñòü, òàê íàçûâàåìûõ, «âîñïèòàòåëåé».
Èáí Ñèíà ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî âòîðæåíèå, ïðåæäå âñåãî, óíè÷òîæàåò åñòåñòâåííóþ ïîòðåáíîñòü äåòñêîé äóøè â ëþáâè, äîáðå, ðàäîñòè.
Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê òåðÿåò äàííûå åìó Àëëàõîì áîãàòñòâà äóøè, è, êàê ñëåäñòâèå, íåèçáåæíî ïîäâåðãàåòñÿ ôèçè÷åñêîìó ðàçðóøåíèþ, «èáî çëîé íðàâ, - êàê ïèñàë Èáí Ñèíà, - èçâðàùàåò åñòåñòâåííóþ ïðèðîäó ðåáåíêà, ïðîíèêàÿ â íåäðà åãî íàòóðû, îáóñëàâëèâàåò ïðîÿâëåíèå çëîáû, çàâèñòè, ÷òî îòðàæàåòñÿ íà åãî ïîñòóïêàõ, âíåøíåì âèäå, èññóøàåò åãî òåëî, äåëàåò åãî áåçðàçëè÷íûì ê ÷óæîé áîëè, ôîðìèðóåò îáðàç æåñòîêîãî è òðóñëèâîãî ÷åëîâåêà».
Áîëüøèíñòâî ïîðî÷íûõ ëþäåé òàêèìè íå ðîæäàþòñÿ, íî ñòàíîâÿòñÿ â ïðîöåññå íåïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ, æåëàíèÿ âçðîñëûõ äîìèíèðîâàòü íàä òåëîì è äóøîé ðåáåíêà, à åñëè ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ, òî ïîäîáíî «âåëèêîìó ïåäàãîãó» Äæ. Ëîêêó, íå ïðî÷ü ðàñïóñòèòü ðóêè, âåäü ìàëåíüêèé ÷åëîâåê íå ìîæåò ñåáÿ çàùèòèòü.
Èáí Ñèíà óòâåðæäàë, ÷òî íå òî, ÷òî íàêàçûâàòü, íà ðåáåíêà äàæå íåëüçÿ «ñìîòðåòü íåäîáðûì âçãëÿäîì». Îí íå äóìàë î âàøåì ðàçäðàæåíèè ïîâåäåíèåì ìàëûøà, îí äóìàë î åãî äóøå.
Èáí Ñèíà áûë ñòîðîííèêîì äîâîëüíî ðàííåãî ïðèîáùåíèÿ ðåáåíêà ê çíàíèÿì, íî ñ èñïîëüçîâàíèåì åãî ëþáèìîãî ìåòîäà ïîñòåïåííîñòè: ñíà÷àëà èãðû, ñêàçêè, è ëèøü äîñòèãíóâ øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà, â æèçíè ðåáåíêà äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ïåðâûé ó÷èòåëü.
«Ó÷åíè÷åñòâî äîëæíî ïîñòåïåííî âõîäèòü â åãî æèçíü, - ïèøåò Èáí Ñèíà, - íå ñëåäóåò ñðàçó ïðèâÿçûâàòü åãî ê êíèãå». Ïîñëåäíÿÿ ðåêîìåíäàöèÿ ñåãîäíÿ îñîáåííî àêòóàëüíà, òàê êàê ïîÿâèëèñü ðåêîìåíäàöèè «êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ» íà÷èíàòü îáó÷åíèå ðåáåíêà ÷óòü ëè íå ñ ïåëåíîê, îòðàâëÿÿ áåñïîëåçíîé èíôîðìàöèåé åãî ÷èñòîå âîñïðèÿòèå ìèðà.
Ñ òåì êàê Èáí Ñèíà âûñòðàèâàåò ñâîþ ñòðàòåãèþ âîñïèòàíèÿ ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ, ìîæíî íå ñîãëàøàòüñÿ. ß íå óäèâëþñü, ÷òî íåñîãëàñíûõ áóäåò áîëüøå, ÷åì ãîòîâûõ ñëåäîâàòü ñîâåòàì 1000-ëåòíåé äàâíîñòè, íî çàâåðøàÿ íàø ðàçãîâîð íå ìîãó íå ïðîöèòèðîâàòü ñòðîêè èç åãî ïîýìû «Óðäæóçà»:
941. ß ñêàçàë: äëÿ ðåáåíêà íåò â ìèðå çàïðåòîâ
Òîëüêî èãðû è ñêàçêè – ñóòü Èñòèíû â ýòîì.
944. Ïóñòü íà çâåçäû îí ÷àùå âçèðàåò, èõ ïåñíè
Âñåõ çåìíûõ ãîëîñîâ äëÿ ðåáåíêà ÷óäåñíåé.
(Ïåð. Èáí Èëüÿñà)
Âäóìàéòåñü â ýòè óäèâèòåëüíûå ñëîâà: «Ïóñòü ðåáåíîê ÷àùå ñìîòðèò íà çâåçäû». Ýòî âåäü íå ïðîñòî ñîçåðöàíèå íåáà – ýòî ïðèîáùåíèåì ê åãî âûñîêèì ñìûñëàì íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå. Çàäîëãî äî òîãî, êàê ðåáåíîê íà÷íåò èçó÷àòü Êîðàí, îí íàïîëíÿåòñÿ ìóäðîñòüþ çâåçä, ïîñòèãàåò áåçãðàíè÷íûå ìàñøòàáû òâîðåíèÿ Àëëàõà.
Èáí Ñèíà íå òîëüêî çàâåùàë íàì çàêîíû äåòñòâà, íî îòêðûë äëÿ íàñ íå÷òî áîëüøåå, ëåæàùåå çà ãðàíüþ íàøåãî îáû÷íîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ – øêîëó ñîçåðöàíèÿ.
Ñîãëàñíî ýòîé ëîãèêå íå òîëüêî ñîçåðöàíèå çâåçä, íî è ëàçóðíîé äàëè îêåàíà, è öâåòîâ, è ïàðÿùèõ â íåáå ïòèö – âñå, ÷òî ñîçäàíî íåáåñíîé Ìóäðîñòüþ Âñåâûøíåãî, äîëæíî íàïîëíÿòü äóøó ðåáåíêà äàðîì êðàñîòû, îòêðûâàòü â íåì ñêðûòûå òàëàíòû, âñåëÿòü â åãî äóøó ðàäîñòü áûòèÿ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñ ñûíîì Èñõàêîì.
Ïîëíîöåííàÿ ëè÷íîñòü ôîðìèðóåòñÿ òîëüêî â óñëîâèÿõ ðàäîñòíîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà, ïîçèòèâíûõ ýíåðãèé ëþáâè è âåðû. Ýòîìó ó÷èò èñëàìñêàÿ íàóêà, ïîä÷åðêèâàÿ âàæíîñòü òîãî, ñ êàêîé ïîçèöèè ìû ïîäîéäåì ê âîñïèòàíèþ êàê ê ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.
Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ– êóëüòóðîëîã, ïèñàòåëü-ïóáëèöèñò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, Ñîïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî êèíî- âèäåîâèçóàëèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðàçèè ïðè «Àññàìáëåå íàðîäîâ Åâðàçèè», ×ëåí Ïðåçèäèóìà Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎãíåäåðæàòåëüÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÏÐÎÙÀÍÈÅÀÍÈÅ Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ: ÈÌÀÍ ÂÀËÅÐÈÅÉ ÏÎÐÎÕÎÂÎÉÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå ÒàòàðñêîãîÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñûÎáùåñòâî
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