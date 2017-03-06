Оплату парковок в Краснодаре проверяют по госномеру машины

На безналичную оплату парковочных мест в городе перешли с первого марта.

Как стало известно «Живой Кубани», ставка на сознательность краснодарских автовладельцев себя не оправдывает. Статистика оплаты городских парковок меньше чем за неделю, показала, что 90 процентов водителей предпочитают не платить за парковочное место.

В администрации столицы Кубани в связи с этим было предложено упростить процедуру получения информации из ГИБДД о владельцах автомобилей, припаркованных на платных муниципальных стоянках. Инициатива позволит ускорить процесс выявления неплательщиков и оформления постановлений о штрафах.

В мэрии города также считают, что повышение сборов за парковку ускорит передачу оборудования парковок в муниципальную собственность.

– Сейчас парковки принадлежат городу, однако оборудование автостоянок остается в собственности инвестора, обеспечивающего их работу. После возмещения расходов на оборудование парковок вся выручка от них будет поступать в бюджет города, – сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе городской мэрии.

Источник: www.livekuban.ru