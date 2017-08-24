В Россиии хотят запретить импортную косметику и духи

Минпромторг изучает возможность импортозамещения парфюмерии и косметики.

Ведомство запросит отечественных производителей химии о возможности производства сырья, а производителей парфюмерии и косметики — о возможности его использования.

По словам участников рынка, в настоящее время даже произведенные в России кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов. Ожидается, что ведомство отберет фабрики, готовые производить необходимое сырье для российских и иностранных парфюмерных и косметических брендов. Об этом говорится в протоколе совещания в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, пишет Privet-Rostov.ru.

Как сообщают «Известия», ведомство сформирует перечень химических сырьевых материалов и полимерной упаковки. Позднее этот список проработают с компаниями химического комплекса на предмет возможности импортозамещения.