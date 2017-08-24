В Россиии хотят запретить импортную косметику и духи
Минпромторг изучает возможность импортозамещения парфюмерии и косметики.
Ведомство запросит отечественных производителей химии о возможности производства сырья, а производителей парфюмерии и косметики — о возможности его использования.
По словам участников рынка, в настоящее время даже произведенные в России кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов. Ожидается, что ведомство отберет фабрики, готовые производить необходимое сырье для российских и иностранных парфюмерных и косметических брендов. Об этом говорится в протоколе совещания в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, пишет Privet-Rostov.ru.
Как сообщают «Известия», ведомство сформирует перечень химических сырьевых материалов и полимерной упаковки. Позднее этот список проработают с компаниями химического комплекса на предмет возможности импортозамещения.
Жители Краснодара смогут получить скидки на оплату услуг ЖКХГлавное
Одна из статей расходов жителей Краснодара может увеличиться в дваГлавное
В закон об ОСАГО хотят внести очередные измененияТранспорт
В закон об ОСАГО хотят внести очередные измененияТранспорт
В России будут продавать алкоголь по новым правиламГород
Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на рукиОбщество
Пьяный «Человек-паук» на одной руке карабкался с 15-го на 16-й этаж.Город
Части россиян запретят продавать собственные квартирыГород
ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе отОбщество
Названы сроки исчезновения профессий хирурга, писателя и продавцаИнфраструктура
Детей из российских семей будут забирать по новой инструкцииОбщество
Россию хотят отстранить от участия «Евровидении в 2018»События
В России хотят поднять призывной возрастОбщество
ФАС хочет избавить россиян от национального роумингаИнфраструктура
Очередной удар по производителям сигарет готовят власти РоссииЗдоровье
Часть россиян могут освободить от налоговОбщество
В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духиГород
ГИБДД ужесточит наказание за вождение в нетрезвом видеТранспорт
В России могут ограничить время работы торговых центровИнфраструктура
Принятый по инициативе депутата ЗСК Виктора Теплякова закон о чаеГлавное
Исследователи научились видеть сквозь стены с помощью Wi-FiОбщество
Роструд призывает работодателей распустить сотрудников в жаруОбщество
Российских школьников ждут большие изменения в ЕГЭГород
Россиянам сократили новогодние каникулыГлавное
В России на исходе жизненно важный препарат: Украина заморозилаЗдоровье
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65Общество
Скорая помощь станет частной в РоссииЗдоровье
Как изменится в марте жизнь россиянГород
В России дефицит лекарств: фармацевты бьют тревогуЗдоровье
Популярные лекарства исчезнут из аптекПроисшествия
Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива МинфинаГород
В свином фарше в «Ашане» нашли ДНК лошади, курицы и крупного рогатогоГлавное
В России хотят заменить мясо червямиГлавное
Регионы отправят в свободное плаваниеПроисшествия
Россиянам позволят отдавать жилье государствуГород
Власти Краснодара прокомментировали ситуацию с продажей земельногоГород
Цены на 50 лекарств защитили от колебаний валютыЗдоровье
Подпольный цех по переработке черной икры обнаружен в КраснодареКриминал
Сетевые магазины на два месяца заморозят ценыСобытия
Электроника подорожает ещё больше из-за постановления правительстваГород