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В Россиии хотят запретить импортную косметику и духи

Вчера, 13:01

Минпромторг изучает возможность импортозамещения парфюмерии и косметики.

 

 

Ведомство запросит отечественных производителей химии о возможности производства сырья, а производителей парфюмерии и косметики — о возможности его использования. 

По словам участников рынка, в настоящее время даже произведенные в России кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов. Ожидается, что ведомство отберет фабрики, готовые производить необходимое сырье для российских и иностранных парфюмерных и косметических брендов. Об этом говорится в протоколе совещания в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, пишет Privet-Rostov.ru

Как сообщают «Известия», ведомство сформирует перечень химических сырьевых материалов и полимерной упаковки. Позднее этот список проработают с компаниями химического комплекса на предмет возможности импортозамещения.



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