Чиновники планируют избавить жителей Краснодара от лишних трат за услуги ЖКХ
С инициативой избавить жителей России от затрат на установку счётчиков в квартирах выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике, об этом пишут «Известия».
В настоящее время граждане оплачивают увеличенный на 50% тариф за отсутствие счётчиков на тепло, свет и газ. Подобная система не достаточно справедлива по отношению к потребителям, считают представители власти.
Согласно закона «Об энергосбережении…» с 2014 года те, у кого нет счётчиков, введен повышающий коэффициент к тарифу на услуги. С 1 июля 2016 года он составляет 1,5 единицы.
Теперь парламентарии предложили отменить данный повышающий коэффициент до тех пор, пока потребитель сам не откажется от установки оборудования за счёт поставщика.
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