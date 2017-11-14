Чиновники планируют избавить жителей Краснодара от лишних трат за услуги ЖКХ

С инициативой избавить жителей России от затрат на установку счётчиков в квартирах выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике, об этом пишут «Известия».

В настоящее время граждане оплачивают увеличенный на 50% тариф за отсутствие счётчиков на тепло, свет и газ. Подобная система не достаточно справедлива по отношению к потребителям, считают представители власти.

Согласно закона «Об энергосбережении…» с 2014 года те, у кого нет счётчиков, введен повышающий коэффициент к тарифу на услуги. С 1 июля 2016 года он составляет 1,5 единицы.

Теперь парламентарии предложили отменить данный повышающий коэффициент до тех пор, пока потребитель сам не откажется от установки оборудования за счёт поставщика.