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В России чиновники хотят увеличить налоги

Вчера, 23:37

Сейчас в министерствах обсуждают повышение ставки НДФЛ вместо нынешних 13% до 15−17%.

 

 

Как сообщает издание «Ведомости», в Министерстве финансов допускают поднятие НДФЛ до 15%, что могло бы быть компенсировано понижением с работодателем ставки страховых взносов с 30% до 21%. Министерство экономического развития РФ предлагает повысить и НДС — с нынешних 18% до 21%.

Финансовые аналитики отрицательно оценивают идею увеличения ставки по налогу на добавленную стоимость. Как сообщают эксперты, в проигрыше тут останутся все.

За повышением НДС подскочат цены на продукты питания, услуги и товары первой необходимости. Россияне будут экономить и покупать лишь необходимое. Это обернется весьма серьёзными убытками для торговых сетей.



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