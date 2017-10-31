Президент освободил от налогов часть россиян

Владимир Путин подписал новый закон, который предусматривает расширение налоговой льготы по НДФЛ при социальных выплатах.

В документе сказано, что обложению НДФЛ не будут подлежать суммы единовременных выплат, которые получают имеющие право на социальную помощь налогоплательщики.

Также из законодательства убрали норму, согласно которой адресные выплаты освобождались от налогов только в случае их получения по государственным и муниципальным программам, пишет Privet-Rostov.ru.