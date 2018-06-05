Регистрация
Важные темы
» » Анатолий Чубайс нацелился на пенсии жителей Краснодара


Анатолий Чубайс нацелился на пенсии жителей Краснодара

5-06-2018, 12:47

Политик предложил направить пенсионные взносы на инвестирование наноиндустрии.

 

Анатолий Чубайс нацелился на пенсии жителей Краснодара


Анатолий Чубайс остается верен своим идеям и по-прежнему считает, что средства пенсионной системы необходимо инвестировать в некоторые перспективные отрасти направленные на развитие страны, в том числе и в развитие нанотехнологий.

 

 

Сейчас, по мнению главы «Роснано» самый подходящий момент еще раз поставить этот вопрос. Свою позицию Чубайс обусловливает тем, что к власти пришел новый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Первым что сделал он на своем посту, так это предложил новый подход к накопительным счетам.

- Глава «Роснано» не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль. В частности, он предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды,- сообщаетLenta.ru.

 

Читайте также:

Путин прокомментировал свои снимки в полуголом виде

 

Больше половины россиян недовольны переназначением Дмитрия Медведева на пост премьер-министра

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 92
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Новый закон: Власти начнут «заглядывать в кошельки» неработающих жителей Краснодара

Новый закон: Власти начнут «заглядывать в кошельки» неработающих

Главное
Новый налог начнут платить жители Краснодара с 1 июля

Новый налог начнут платить жители Краснодара с 1 июля

Главное
Путин прокомментировал пожизненное «нахождение у власти» в России

Путин прокомментировал пожизненное «нахождение у власти» в России

События
Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара

Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара

Общество
Пенсия жителей Краснодара подрастет с 1 апреля

Пенсия жителей Краснодара подрастет с 1 апреля

Город
Минфин хочет ввести новый налог

Минфин хочет ввести новый налог

Инфраструктура
Пенсионные накопления жителей Краснодара заморозят в очередной раз

Пенсионные накопления жителей Краснодара заморозят в очередной раз

Общество
Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардов рублей

Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардов

Общество
Вице-премьер комментирует запрет работы гипермаркетов по воскресеньям

Вице-премьер комментирует запрет работы гипермаркетов по воскресеньям

Инфраструктура
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложил сократить рабочее время в РФ

Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложил

Город
Часть россиян могут освободить от налогов

Часть россиян могут освободить от налогов

Общество
Медведев предложил переименовать кофе «американо» в «русиано»

Медведев предложил переименовать кофе «американо» в «русиано»

Общество
Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядство

Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядство

Общество
Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Инфраструктура
Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Главное
Министры обороны и финансов поругались на совещании у президента России

Министры обороны и финансов поругались на совещании у президента

Город
У Медведева нашли дачу за 30 млрд рублей

У Медведева нашли дачу за 30 млрд рублей

События
На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

Общество
Радость какая. Россияне будут платить курортные сборы

Радость какая. Россияне будут платить курортные сборы

События
Медведев отчитался о своем заработке

Медведев отчитался о своем заработке

Здоровье
Медведев считает что его заказали

Медведев считает что его заказали

Общество
Россиянин просит Путина снизить зарплату Медведеву до 15 тыс руб.

Россиянин просит Путина снизить зарплату Медведеву до 15 тыс руб.

Общество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Общество
После 2018 года пенсии могут обнулить

После 2018 года пенсии могут обнулить

Город
Медведев: Высокие пенсии и зарплаты разорят страну

Медведев: Высокие пенсии и зарплаты разорят страну

Общество
Обувь Медведева взорвала Интернет

Обувь Медведева взорвала Интернет

События
Россиян хотят освободить от непомерных долгов

Россиян хотят освободить от непомерных долгов

Общество
«Вы держитесь здесь»: шоумен высмеял Медведева в своей песне

«Вы держитесь здесь»: шоумен высмеял Медведева в своей песне

Общество
«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

Город
Министр: россиянам придется самим заботиться о достойных пенсиях

Министр: россиянам придется самим заботиться о достойных пенсиях

Город
Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Город
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Город
Кудрин предсказал повышение налогов в России

Кудрин предсказал повышение налогов в России

Происшествия
Деньги сочинским подтопленцам выделят из резервного фонда страны

Деньги сочинским подтопленцам выделят из резервного фонда страны

Город
В России повысят пенсионный возраст

В России повысят пенсионный возраст

Криминал
Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Криминал
Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсии

Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсии

Город
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей в месяц

Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+