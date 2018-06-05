Анатолий Чубайс нацелился на пенсии жителей Краснодара

Политик предложил направить пенсионные взносы на инвестирование наноиндустрии.





Анатолий Чубайс остается верен своим идеям и по-прежнему считает, что средства пенсионной системы необходимо инвестировать в некоторые перспективные отрасти направленные на развитие страны, в том числе и в развитие нанотехнологий.

Сейчас, по мнению главы «Роснано» самый подходящий момент еще раз поставить этот вопрос. Свою позицию Чубайс обусловливает тем, что к власти пришел новый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Первым что сделал он на своем посту, так это предложил новый подход к накопительным счетам.

- Глава «Роснано» не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль. В частности, он предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды,- сообщаетLenta.ru.

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Источник:Privet-Rostov.ru