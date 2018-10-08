Верховный суд разрешил забирать единственное жильё у жителей Краснодара

Выше указанных пределов регионы не смогут поднять тарифы в 2019 году.

Напомним, что в 2019 году тарифы на ЖКХ будутпроиндексированы дважды, в январе и июле. При этом для каждого региона рассчитывается свой предельный порог. В этом году власти решили с 1 января установить для всех регионов одинаковый индекс – 1,7%, а с 1 июля регионы смогут сами устанавливать тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивидуально установленным индексом, сообщает «Югополис».

Самый низкий предельный уровень – 2%, он установлен для 41 региона, включая Адыгею, Республику Башкортостан, Пермский край, Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Оренбургскую области.

К регионам, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего относятся Москва (4,8%), Санкт-Петербург (4,5%), Республика Дагестан (3,8%), Московская (3,6%) и Тульская (3,5%) области.

- Есть недофинансированные регионы, к ним можно смело отнести республики Северного Кавказа. Поэтому высокий рост тарифов пойдет этим регионам на пользу,— сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

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Источник:Privet-Rostov.ru