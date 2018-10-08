Проблемы с покупкой автомобилей возникнут после Нового года у жителей Краснодара
На стоимости автомобилей скажется увеличенная ставка НДС.
По прогнозам экспертов, стоимость автомобилей увеличится в несколько раз, об этом сообщает VN.ru. Увеличится и цена на комплектующие. При этом эксперты сообщают, что стоимость иномарок подорожает минимум на 2%.
Напомним, что правительство поддержало повышение ставки НДС до 20%.
Однако, резкого подорожания не будет, цена будет возрастать постепенно,пишет Privet-Rostov.ru
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Источник:Privet-Rostov.ru
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