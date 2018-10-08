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Проблемы с покупкой автомобилей возникнут после Нового года у жителей Краснодара

Сегодня, 15:11

На стоимости автомобилей скажется увеличенная ставка НДС.

 

Проблемы с покупкой автомобилей возникнут после Нового года у жителей Краснодара


По прогнозам экспертов, стоимость автомобилей увеличится в несколько раз, об этом сообщает VN.ru. Увеличится и цена на комплектующие. При этом эксперты сообщают, что стоимость иномарок подорожает минимум на 2%.


 

Напомним, что правительство поддержало повышение ставки НДС до 20%.


 

 

Однако, резкого подорожания не будет, цена будет возрастать постепенно,пишет Privet-Rostov.ru


 

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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