В Краснодаре снова подорожает бензин

Внеплановое повышение акцизов на топливо может произойти в России по инициативе кабинета министров, пишет Privet-Rostov.ru.

Таким образом в правительстве надеются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму. Предложение уже внесено на рассмотрение Минтрансом.

Предварительное одобрение идеи принято на бюджетных слушаниях. В Министерстве энергетики подсчитали, что уже на первом этапе повышение налога приведет к росту стоимости литра бензина в рознице на 1,5%.

Поднять входящий в стоимость товара налог планируется в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля.