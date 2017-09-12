Регистрация
Важные темы
» » В Краснодаре снова подорожает бензин


В Краснодаре снова подорожает бензин

Сегодня, 10:14

Внеплановое повышение акцизов на топливо может произойти в России по инициативе кабинета министров, пишет Privet-Rostov.ru.

 

 

Таким образом в правительстве надеются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму. Предложение уже внесено на рассмотрение Минтрансом. 

Предварительное одобрение идеи принято на бюджетных слушаниях. В Министерстве энергетики подсчитали, что уже на первом этапе повышение налога приведет к росту стоимости литра бензина в рознице на 1,5%.

Поднять входящий в стоимость товара налог планируется в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля.



Прочитали - 30
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсии

У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсии

Общество
Минтранс планирует отменить транспортный налог

Минтранс планирует отменить транспортный налог

Транспорт
Минздрав предложил повысить цены на алкоголь

Минздрав предложил повысить цены на алкоголь

Общество
Одна из статей расходов жителей Краснодара может увеличиться в два раза с января 2018 года

Одна из статей расходов жителей Краснодара может увеличиться в два

Главное
Большинство жителей Краснодара откажутся платить курортный сбор

Большинство жителей Краснодара откажутся платить курортный сбор

Общество
В России внесли изменения в правила дорожного движения

В России внесли изменения в правила дорожного движения

Транспорт
В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи

В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи "ЧМ-2018"

Спорт
Россиян ждет очередной запрет на продажу алкоголя

Россиян ждет очередной запрет на продажу алкоголя

Криминал
Курильщиков в России ждет новый сюрприз

Курильщиков в России ждет новый сюрприз

Здоровье
Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянам

Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянам

Общество
В Сочи курортный сбор поможет содержать олимпийские объекты

В Сочи курортный сбор поможет содержать олимпийские объекты

Сочи
Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Город
В России хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка

В России хотят освобождать от подоходного налога после рождения

Общество
В России предложили ещё один налог

В России предложили ещё один налог

Общество
Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах России

Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах России

Транспорт
В России чиновники хотят увеличить налоги

В России чиновники хотят увеличить налоги

Общество
В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

Транспорт
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Общество
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

Город
Часть россиян могут освободить от налогов

Часть россиян могут освободить от налогов

Общество
Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Общество
Число погибших в ДТП с сорвавшемся в Крыму автобусе выросло до семи

Число погибших в ДТП с сорвавшемся в Крыму автобусе выросло до семи

Происшествия
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
НДС могут поднять до 25 процентов

НДС могут поднять до 25 процентов

Общество
В России резко вырастет налог на имущество

В России резко вырастет налог на имущество

Главное
Новый размер минимальной зарплаты установило правительство

Новый размер минимальной зарплаты установило правительство

Город
Цены на бензин могут взлететь до 40 рублей — эксперты

Цены на бензин могут взлететь до 40 рублей — эксперты

Транспорт
Как жизнь россиян изменится в апреле

Как жизнь россиян изменится в апреле

Главное
Принят закон о повышении акцизов на бензин на 2 руб. за литр с 1 апреля

Принят закон о повышении акцизов на бензин на 2 руб. за литр с 1

Транспорт
На фоне дешевой нефти бензин в России снова подорожает

На фоне дешевой нефти бензин в России снова подорожает

Город
Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Город
В Краснодаре улицу Тургенева сделают трехполосной

В Краснодаре улицу Тургенева сделают трехполосной

Транспорт
Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года может подорожать до 22 рублей

Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года

Транспорт
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Город
Авиабилеты до курортов России значительно подешевеют

Авиабилеты до курортов России значительно подешевеют

Транспорт
Бензин в России станет еще дороже

Бензин в России станет еще дороже

Город
В России повысят пенсионный возраст

В России повысят пенсионный возраст

Криминал
Тарифы ОСАГО хотят

Тарифы ОСАГО хотят "заморозить"

Транспорт
Автомобилистов хотят освободить от

Автомобилистов хотят освободить от "оброка"

Транспорт
Бензин может подорожать на 50% уже к маю

Бензин может подорожать на 50% уже к маю

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+