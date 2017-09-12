В Краснодаре снова подорожает бензин
Внеплановое повышение акцизов на топливо может произойти в России по инициативе кабинета министров, пишет Privet-Rostov.ru.
Таким образом в правительстве надеются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму. Предложение уже внесено на рассмотрение Минтрансом.
Предварительное одобрение идеи принято на бюджетных слушаниях. В Министерстве энергетики подсчитали, что уже на первом этапе повышение налога приведет к росту стоимости литра бензина в рознице на 1,5%.
Поднять входящий в стоимость товара налог планируется в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля.
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