Через 15 лет традиционный общественный транспорт исчезнет с улиц Краснодара

По прогнозам экспертов, уже через 15 лет традиционного транспорта не будет.

Вместо этого в России сформируется рынок Автомобиль как услуга (а не как предмет владения), который станет доминирующим уже к 2030 году.

Такой прогноз сделали авторы концепции обновленной дорожной карты Автонет 2.0, рассчитанной до 2035 года, об этом сообщают Известия.

Уже через несколько лет эксперты ожидают настоящий бум совместного использования машин. С помощью компьютера или смартфона можно будет заказывать транспортную услугу в любом месте и в любое время, а необходимость в личном владении автомобилем отпадет.

Для развития этого рынка начнут быстро развиваться цифровые сервисы, которые сделают автотранспорт доступнее и удобнее для населения., пишет Privet-Rostov.ru