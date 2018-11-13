Прилетит откуда не ждали: Жителей Краснодара начнут массово штрафовать с 1 декабря

До 1 декабря россиянам необходимо уплатить имущественный налог.

Для тех, кто не успеет, придется также раскошелиться и на штраф. Сумма штрафа будет рассчитываться из расчета 20% от суммы налога, сообщает БудуДома.ру.

Также за просрочку вам насчитают пенни - сумму неуплаченного налога умножают наколичество дней просрочки ина1/300 ключевой ставки Центробанка.

Напомним, что налог на имущество должны платить физические лица, владеющие собственным жильем, гаражом, машино-местом, а также объектом незавершённого строительства и иными строения.

До 1 декабря также необходимо заплатить транспортный иземельный налоги.

Читайте также:

Источник:Privet-Rostov.ru