В России для водителей придумали новый штраф размером в 15 тысяч рублей

Водителям отныне нельзя брать деньги на бензин при перевозке родных и близких.

Всех, кто взял деньги могут обвинить в нелегальном бизнесе по перевозке людей.

- Затакие действия вас могут обвинить внелегальном извозе. Сотрудники ГИБДД вразных регионах России уже начали проводить облавы натаких водителей. Штраф немаленький— 15 тысяч рублей,- сообщает «Авто Взгляд».

Под штраф могут попасть и водители, которые ищут попутчиков через сервис BlaBlaCar. Однако, чтобы получить штраф необходимо попасться несколько раз. Затакое нарушение грозит штраф от500 до2000 рублей, атакже обязательные выплаты отполученного дохода вразмере от10% до20%.

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Источник:Privet-Rostov.ru