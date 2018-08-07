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В России для водителей придумали новый штраф размером в 15 тысяч рублей

7-08-2018, 01:30

Водителям отныне нельзя брать деньги на бензин при перевозке родных и близких.

 

В России для водителей придумали новый штраф размером в 15 тысяч рублей

 

Всех, кто взял деньги могут обвинить в нелегальном бизнесе по перевозке людей.

 

- Затакие действия вас могут обвинить внелегальном извозе. Сотрудники ГИБДД вразных регионах России уже начали проводить облавы натаких водителей. Штраф немаленький— 15 тысяч рублей,- сообщает «Авто Взгляд».

 

Под штраф могут попасть и водители, которые ищут попутчиков через сервис BlaBlaCar. Однако, чтобы получить штраф необходимо попасться несколько раз. Затакое нарушение грозит штраф от500 до2000 рублей, атакже обязательные выплаты отполученного дохода вразмере от10% до20%.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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