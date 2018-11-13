Новая система техосмотра заставит пустить слезу тысячи жителей Краснодара

Новая система будет введена для автомобилей часто попадающих в ДТП и автомобилей с большим пробегом.

Под такие категории попадают и такси. Им придется проходить техосмотры чаще остальных. Такой вариант транспортной реформы разрабатывается после внедрения системы электронных паспортов транспортных средств, сообщает «Коммерсант».

- Разрабатывается сервис, позволяющий создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях,-сообщил директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов.

То есть будет создаваться «история» автомобиля, она может быть «хорошая» или «плохая». В худшем случае может быть введено ограничение на эксплуатацию автомобиля с передачей сведений в ГИБДД и даже запрет на эксплуатацию.

Предполагается, что проверки для автомобилей с большим пробегом будут проходить примерно раз в три месяца.

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Источник:Privet-Rostov.ru