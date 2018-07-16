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За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьму

16-07-2018, 12:22

Ужесточат наказание за езду без техосмотра.

 

За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьму


Правки в Уголовный кодекс и кодекс административных нарушений подготовили чиновники Минэкономразвития. За езду без техосмотра штраф составит 2000 рублей. При этом штраф придется выплачивать ежедневно. Нарушение будут фиксировать дорожные камеры.

 

Что касается организаций, проводящих ТО, но не имеющих на это лицензии, то им тоже грозит внушительный штраф. Завыдачу диагностической карты нанеисправную машину изавнесение данных всистему техосмотра придётся заплатить физлицам от5000 до10 000 рублей, юрлицам от50 000 рублей.

 

При повторном нарушении штрафы вырастут в несколько раз: занесанкционированный техосмотр грозит штраф до300 000 рублей. Аесли это деяние совершается группой лиц, топредусмотрена иуголовная ответственность допяти лет лишения свободы.

 

 

- Документ уже поддержали вРоссийском союзе автостраховщиков, МВД, Ространснадзоре, ФАС. Однако комиссия ещё нерассматривала данное предложение. Это должно произойти вближайшее время,- сообщают «Известия».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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