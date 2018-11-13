Безработных жителей Краснодара будут штрафовать
Речь идет о самозанятых россиянах, не состоящих на учете в Налоговой инспекции.
Новый налог активно обсуждают в Госдуме. Депутаты считают, что безработные россияне должны приносить пользу государству. Однако, народные избранники готовы пойти на встречу россиянам не штрафовать их в первый год действия закона, об этом сообщил глава комитета Госдумы побюджету иналогамАндрей Макаров.
Мужчина отметил, что одобряет законопроект и рекомендует его принять во втором чтении нижней палаты парламентария.
Напомним, 1 января 2019 года и до 2028 года в порядке эксперимента вводится новый налог для самозанятых. Эксперимент запустят в Москве, Московской иКалужской областях иТатарстане, сообщает «ВашГород».
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Источник:Privet-Rostov.ru
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