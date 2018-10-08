Жителей Краснодара попросили срочно обновить полис ОМС
Выбрать новую страховую компанию россияне могут раз в год.
Исключение составляет лишь внезапный переезд в другой регион. Ранее во всех регионах страны были «свои» полисы, что осложняло получение помощи в других регионах. Тогда было приято решение ввести единый полис. Теперь между ними есть система взаиморасчетов.
Новый полис помогает исключить отказ от оказания медицинской помощи на бесплатной основе, в случае если территориально полис прикреплен к другому региону.
На данный момент более половины россиян пользуются полисами старого образца.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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