Жителей Краснодара попросили срочно обновить полис ОМС

Выбрать новую страховую компанию россияне могут раз в год.

Исключение составляет лишь внезапный переезд в другой регион. Ранее во всех регионах страны были «свои» полисы, что осложняло получение помощи в других регионах. Тогда было приято решение ввести единый полис. Теперь между ними есть система взаиморасчетов.

Новый полис помогает исключить отказ от оказания медицинской помощи на бесплатной основе, в случае если территориально полис прикреплен к другому региону.

На данный момент более половины россиян пользуются полисами старого образца.

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Источник:Privet-Rostov.ru