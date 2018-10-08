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Жителей Краснодара попросили срочно обновить полис ОМС

Вчера, 11:22

Выбрать новую страховую компанию россияне могут раз в год.

 

Жителей Краснодара попросили срочно обновить полис ОМС


Исключение составляет лишь внезапный переезд в другой регион. Ранее во всех регионах страны были «свои» полисы, что осложняло получение помощи в других регионах. Тогда было приято решение ввести единый полис. Теперь между ними есть система взаиморасчетов.

 

Новый полис помогает исключить отказ от оказания медицинской помощи на бесплатной основе, в случае если территориально полис прикреплен к другому региону.

 

 

На данный момент более половины россиян пользуются полисами старого образца.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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