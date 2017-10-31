Регистрация
Важные темы
» » Россиянам предложили заранее оплачивать свою смерть через похоронное «ОСАГО»


Россиянам предложили заранее оплачивать свою смерть через похоронное «ОСАГО»

Вчера, 20:14

Власти рассматривают введение похоронного полиса для россиян, своего рода похоронное «ОСАГО».  


Данный документ позволит гражданину еще при жизни заказать себе место на кладбище, гроб, венки, и т.д. Оплачивать полис нужно будет ежемесячно до наступления смерти.

Как только человек уйдет из жизни, страховая компания, продавшая полис, возьмет все расходы на себя, об этом пишет Mash.

Слушания, связанные с этим вопросом, состоятся в Общественной палате России 9 ноября, пишет Privet-Rostov.ru



Прочитали - 76
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Что нового будет в жизни россиян с 1 ноября 2017 года

Что нового будет в жизни россиян с 1 ноября 2017 года

Главное
Страховые компании хотят увеличить базовый тариф ОСАГО в 10 раз

Страховые компании хотят увеличить базовый тариф ОСАГО в 10 раз

Транспорт
В Краснодаре хотят ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками такси

В Краснодаре хотят ввести обязательное страхование пассажиров

Происшествия
Новая уловка мошенников с ОСАГО: при ДТП водитель останется с пустым карманом

Новая уловка мошенников с ОСАГО: при ДТП водитель останется с пустым

События
Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных изменений

Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных

Транспорт
Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 года

Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 года

Город
В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

Транспорт
Алкоголь, табак и вейп: правительство готовит россиянам серьёзные ограничения

Алкоголь, табак и вейп: правительство готовит россиянам серьёзные

Здоровье
В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

Транспорт
Россиянина заставили хоронить отца в двух гробах

Россиянина заставили хоронить отца в двух гробах

Общество
ОСАГО подорожает для 11 миллионов автомобилистов

ОСАГО подорожает для 11 миллионов автомобилистов

Транспорт
Законная возможность не платить за «коммуналку»появится у россиян

Законная возможность не платить за «коммуналку»появится у россиян

Главное
В России может появиться единый полис каско-ОСАГО

В России может появиться единый полис каско-ОСАГО

Транспорт
Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах России

Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах России

Транспорт
Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Транспорт
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Общество
Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Главное
Рычаг опущен. В России начался процесс реформы ОСАГО

Рычаг опущен. В России начался процесс реформы ОСАГО

Транспорт
В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

Транспорт
В полис ОСАГО добавят пункт о навязанных допуслугах

В полис ОСАГО добавят пункт о навязанных допуслугах

Транспорт
Водителям больше не будут выплачивать деньги по ОСАГО

Водителям больше не будут выплачивать деньги по ОСАГО

Транспорт
Что изменится в жизни россиян с сентября?

Что изменится в жизни россиян с сентября?

Главное
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафы

По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафы

Транспорт
Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Инфраструктура
Злостных нарушителей ПДД ждёт существенное удорожание полисов ОСАГО

Злостных нарушителей ПДД ждёт существенное удорожание полисов ОСАГО

Происшествия
В Ейске появилось стихийное кладбище домашних животных

В Ейске появилось стихийное кладбище домашних животных

Город
Миллионы россиян покупают фальшивые полисы ОСАГО

Миллионы россиян покупают фальшивые полисы ОСАГО

Транспорт
В морге подменили тела умерших

В морге подменили тела умерших

Происшествия
Россиянин засудил страховщика за навязанные услуги по ОСАГО

Россиянин засудил страховщика за навязанные услуги по ОСАГО

Транспорт
Россиянам готовят антикризисное предложение - гроб напрокат

Россиянам готовят антикризисное предложение - гроб напрокат

Происшествия
Что изменится в России с 1 июля

Что изменится в России с 1 июля

Главное
Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернет

Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернет

Транспорт
Россияне смогут платить за ЖКХ по интернету

Россияне смогут платить за ЖКХ по интернету

Город
В России резко подорожала автостраховка

В России резко подорожала автостраховка

Транспорт
Суд постановил наказывать

Суд постановил наказывать "Росгосстрах" за каждый случай навязывания

Транспорт
Тарифы ОСАГО хотят

Тарифы ОСАГО хотят "заморозить"

Транспорт
ОСАГО подорожает с 12 апреля

ОСАГО подорожает с 12 апреля

Транспорт
Водителям разрешили ездить без ОСАГО

Водителям разрешили ездить без ОСАГО

Транспорт
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Транспорт
С 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном виде

С 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном виде

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+