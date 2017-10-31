Россиянам предложили заранее оплачивать свою смерть через похоронное «ОСАГО»
Власти рассматривают введение похоронного полиса для россиян, своего рода похоронное «ОСАГО».
Данный документ позволит гражданину еще при жизни заказать себе место на кладбище, гроб, венки, и т.д. Оплачивать полис нужно будет ежемесячно до наступления смерти.
Как только человек уйдет из жизни, страховая компания, продавшая полис, возьмет все расходы на себя, об этом пишет Mash.
Слушания, связанные с этим вопросом, состоятся в Общественной палате России 9 ноября, пишет Privet-Rostov.ru
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