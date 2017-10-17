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Новая уловка мошенников с ОСАГО: при ДТП водитель останется с пустым карманом

17-10-2017, 12:48

Представители крупнейших страховых компаний рассказали о новой схеме мошенничества при оформлении электронного варианта страховых полисов ОСАГО, которым мошенники, продающие полисы, пользуются для того, чтобы продать их по заниженной цене.


Все очень просто, при оформлении полиса страхования посредник указывает не данные того водителя, на которого оформляется, а более низкий региональный коэффициент, больший стаж, меньший возраст и меньший период использования транспортного средства, указывая при этом регистрационный номер и VIN-код автомобиля покупателя полиса.

«В результате за полис мошенники платят, условно говоря, 1 тыс. руб. Затем они изменяют с помощью фоторедактора данные водителя в полисе и продают его покупателю, условно, за 15 тыс. руб. в зависимости от региона, а разницу кладут себе в карман», — цитирует РБК генерального директора одной из компаний.

В результате получить страховку по такому полису будет невозможно. Кроме того, каким образом бороться с таким видом мошенничества страховщики не знают.



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