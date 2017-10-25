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Страховые компании хотят увеличить базовый тариф ОСАГО в 10 раз

25-10-2017, 15:12

Материал по теме: Страховщики будут самостоятельно устанавливать тарифы на ОСАГО


Российский союз автостраховщиков направил в ЦБ РФ соответствующее предложение.

В нем сказано о переходе на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Например, базовый тариф ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц хотят поднять почти в 10 раз — до 30 тысяч рублей.

Переход на новую систему предлагается осуществить с 1 июля 2018 года. Отмечается, что ЦБ будет регулировать только максимальную стоимость полиса.

С января 2020 году РСА предлагает Банку России полностью отказаться от регулирования цен на полисы.

В компетенции ЦБ РФ предлагается оставить только определение минимальных тарифов и определение обязательных факторов риска, пишет Privet-Rostov.ru



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