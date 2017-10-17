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В Краснодаре хотят ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками такси

17-10-2017, 13:00

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев направил на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об обязательном страховании пассажиров перевозчиками легкового такси.


Документ, который имеется в распоряжении «Парламентской газеты», предлагает повысить защищённость россиян во время осуществления перевозок легковым такси, для чего необходимо ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками, использующими данный вид транспорта.

В пояснительной записке к документу сказано, что такси является единственным видом транспорта, который выведен из-под действия закона об ОСАГО за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, пишет Privet-Rostov.ru

В связи с этим Жигарев полагает, что следует законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, отдельных водителей и определить, кто из них и за какие действия несёт ответственность в случае правонарушений.

Пока при заказе такси с помощью агрегаторов пассажир не может рассчитывать на существенную компенсацию по ОСАГО при ДТП.



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