В Краснодаре хотят ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками такси

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев направил на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об обязательном страховании пассажиров перевозчиками легкового такси.

Документ, который имеется в распоряжении «Парламентской газеты», предлагает повысить защищённость россиян во время осуществления перевозок легковым такси, для чего необходимо ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками, использующими данный вид транспорта.

В пояснительной записке к документу сказано, что такси является единственным видом транспорта, который выведен из-под действия закона об ОСАГО за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, пишет Privet-Rostov.ru.

В связи с этим Жигарев полагает, что следует законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, отдельных водителей и определить, кто из них и за какие действия несёт ответственность в случае правонарушений.

Пока при заказе такси с помощью агрегаторов пассажир не может рассчитывать на существенную компенсацию по ОСАГО при ДТП.